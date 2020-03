La «ambigüedad» del COI no favorece a los deportistas, según la RFEA

La Real Federación Española de Atletismo (RFEA) agradeció al Comité Olímpico Internacional (COI) su «voluntad de atender y escuchar la voz de la comunidad deportiva internacional, muy especialmente la de los/as deportistas», al tiempo que subrayó que «la situación actual sigue generando una tremenda ambigüedad en torno a la celebración de los Juegos de Tokio 2020».

A través de un comunicado, el organismo que preside Raúl Chapado valoró el anuncio de la Junta Ejecutiva del Comité Olímpico Internacional (COI) de establecer un plazo de cuatro semanas para intensificar la planificación sobre los diferentes escenarios y tomar una decisión definitiva sobre el posible aplazamiento de la cita olímpica de este verano en la ciudad japonesa.

«Agradecemos la voluntad del COI de atender y escuchar la voz de la comunidad deportiva internacional, muy especialmente la de los/as deportistas, y lo valoramos como un gran progreso. De la misma forma, entendemos que la situación actual sigue generando una tremenda ambigüedad en torno a la celebración de los Juegos de Tokio 2020, que no favorece en nada a los deportistas», remarcó.

La RFEA consideró que «el plazo de 4 semanas establecido por el COI para tomar una decisión definitiva sobre el aplazamiento de los Juegos Olímpicos, no solo no favorece a los atletas, sino que no hace más que aumentar su nivel de incertidumbre, de tensión y de estrés».

En ese sentido, respaldó la posición de la federación internacional, World Athletics, de pedir el aplazamiento de los Juegos Olímpicos.

«Dadas las actuales circunstancias no se puede garantizar una situación de equidad en nuestro deporte. Son muchos los/as atletas de varios países que en estos momentos no pueden entrenar con normalidad, debido al cumplimiento cívico y responsable de las medidas implementadas por sus gobiernos para reducir la propagación del COVID-19. Si se pierde la igualdad de condiciones de preparación, perdemos la integridad de la competición», indicó la RFEA, en sintonía con la postura de World Athletics.

La federación internacional también esgrimió que «si los/las atletas no pueden entrenar adecuadamente ante la expectativa de su participación en los Juegos Olímpicos en julio, va a aumentar la propensión y el riesgo de sufrir lesiones».

«La motivación y el deseo inherente que reside en todos/as nuestros/as atletas por alcanzar su mejor rendimiento en los Juegos, y la situación de inseguridad que se ha creado ante la celebración de los Juegos, les está causando un nivel de angustia real, que repercute en su salud física y emocional», abundó.

Por estas razones, World Athletics afirmó que «no es ni factible ni deseable» la celebración de los Juegos Olímpicos en julio de 2020 y pidió primar la protección de la salud y la seguridad de todos los deportistas que en ellos participen.

«Reconociendo la complejidad y la dificultad de las decisiones que debe abordar el COI ante un reto de esta magnitud, la RFEA mantiene firme su postura de que los Juegos Olímpicos se aplacen hasta que las condiciones de celebración permitan garantizar que todos los/as atletas puedan disfrutar de una experiencia olímpica segura y en igualdad de condiciones. Estamos plenamente convencidos de que el trabajo de todas las partes involucradas alcanzará una solución razonable que ampare los principios en los que se asienta el Movimiento Olímpico. Por último, queremos mostrar nuestro apoyo y cariño a los familiares de las víctimas y a los enfermos afectados por el COVID-19. Asimismo, queremos transmitir nuestro agradecimiento y reconocimiento al esfuerzo y dedicación de todas las personas que están luchando por erradicar esta terrible pandemia», concluyó el comunicado de la RFEA