Nuevas suspensiones que afectan al deporte balear

La crisis del coronavirus afecta de manera notable al deporte balear, que en las últimas horas sufre un goteo de cancelaciones en diferentes competiciones y eventos que afectan a su calendario. A las ya sabidas del fútbol o baloncesto, se han unido otras modalidades cuyas federaciones nacionales han ordenado frenar toda actividad competitiva.

Es el caso, por ejemplo, de la Federación Balear de Vela, que ha anunciado la cancelación de todas las competiciones territoriales y locales, para las competiciones nacionales e internacionales y las Finales Escolares de Optimist. De la misma manera, la Federación Española de Vela ha instado a no celebrar las competiciones de ámbito estatal que no se hayan iniciado, algo que no afecta, por el momento, al nacional de las clases Techno Sub 13, 15, 17, Plus y RS:X Sub 19, que arrancó ayer en Sa Ràpita.

? URGENTE #Coronavirus #COVID19 @fbvela suspende todas las regatas locales. El Trofeo Noli queda cancelado. Recomendamos a socios y usuarios del RCNP que permanezcan atentos a nuestras RRSS para conocer las medidas de prevención de contagio que se vayan adoptando. ??? pic.twitter.com/DvYDh6DkuN ? RCNP (@RCNPalma) March 12, 2020

Otras territoriales que han frenado su actividad son la de hípica y la de patinaje. Esta última ha detenido su actividad deportiva hasta el 3 de abril como medida de prevención, afectando a los encuentros de hockey en línea del Espanya Hoquei Club, tanto de Liga Élite Masculina y Femenina como Oro.

En cuanto al ciclismo, las pruebas previstas para este fin de semana a nivel balear siguen en pie, toda vez que la FCIB ha solicitado autorización a Salut para poder desarrollarlas. Tampoco jugará sus partidos el equipo de los Mallorca Voltors, que debía jugar este domingo ante los Fuengirola Potros en Son Moix, toda vez que la FEFA ha suspendido las competiciones por espacio de dos fines de semana.

También se han cancelado las competiciones nacionales de motocislimo, como el Campeonato de España de Trial, que se debía disputar los días 14 y 15 en Baiona (Pontevedra), y que reúne a varios pilotos baleares.

En el mundo del trote, la actividad de este jueves en Son Pardo sigue en pie, al igual que la del sábado en Manacor, al igual que una competición de gimnasia rítmica prevista el sábado en Llucmajor.

A nivel internacional, la UTMB del Monte Fuji ha sido cancelada, lo que podría afecta al corredor de montaña 'solleric' Tòfol Castanyer.

? Las autoridades portuguesas han decidido suspender la Volta a Alentejo ??, la próxima cita del equipo.



? https://t.co/SyQTwuE5hd pic.twitter.com/6wBWPphENB ? Burgos BH (@BurgosBH) March 11, 2020

En ciclismo, la anulación de la Vuelta al Alentejo portuguesa dejará sin poder rodar a los profesionales mallorquines Xavi Cañellas (Caja Rural-RGA) y Jaume Sureda (Burgos-BH).