Los gemelos isleños que arrasan en el Mallorca Championships Teen

La historia del tenis tiene multitud de ejemplos en los que dos hermanos consiguen llegar a disputar los torneos más importantes del mundo. Incluso llegar ambos a tener un palmarés más que envidiable en el circuito profesional. Casos como el de las hermanas Williams (30 Grand Slams entre ambas y 14 más formando pareja de dobles), Marat Safin y Dinara Safina (ambos llegaron a ser número uno del mundo) o los españoles Arancha y Emilio Sánchez Vicario. También existen, aunque son mucho menos comunes, las ocasiones en las que dos hermanos gemelos llegan a la élite del tenis mundial. Las hermanas Plyskova o los carismáticos hermanos Bryan son algunos ejemplos.

Este pasado domingo, el ATP Mallorca Championships se aseguró tener a su pareja de gemelos jugando el próximo mes de junio en las pistas de hierba del Mallorca Lawn Tennis de Santa Ponça. A falta de conocer la lista definitiva de inscritos al evento ATP, los hermanos mallorquines Díaz Adrover se ganaron este privilegio al vencer en sus respectivas finales del primer clasificatorio del Mallorca Championships Teen disputado en la Rafa Nadal Academy.

Las estadísticas de los dos hermanos en el torneo son incontestables: ninguno ha cedido un set y entre los dos tan solo han perdido diez juegos a lo largo de todo el campeonato. «Tenía mucha confianza en mi tenis y muchas ganas de poder conseguir este primer billete para disputar la fase final junto a mis ídolos. Estoy muy contento por el torneo que he realizado y espero poder mantener este nivel en los dos eventos que quedan por disputarse», comenta el mayor de los hermanos. Por su parte, la hermana pequeña (por solo cinco minutos) se mostraba igual de satisfecha: «Estoy muy contenta porque he podido sacar mi tenis durante todo el torneo. A pesar de que he jugado contra muy buenas rivales, he sabido estar tranquila para conseguir llevarme el título y clasificarme para la fase final del circuito».

Ambos hermanos nacieron prácticamente con una raqueta debajo del brazo. Su padre, Pedro Díaz Ruiz, era y es entrenador del Club de Tenis Arenal (Son Verí) y por eso ambos hermanos siempre han estado rodeados de tenis. A los tres años y medio empezaron a compartir pista y clases junto a su padre y, desde entonces, su pasión por el deporte de la raqueta no ha hecho más que crecer. Su sueño es llegar a competir juntos como pareja de dobles y, los hermanos Bryan, el espejo en el que se miran cada día para lograrlo.

Seis nombres más acompañarán a los gemelos Díaz en la fase final del circuito sub15 que saldrán tras la disputa del segundo clasificatorio que tendrá lugar del 16 al 19 de abril en el Open Marratxí Tennis y Padel. Toni Nadal, director del ATP Mallorca Championships, se ha mostrado muy satisfecho por todo lo que se está haciendo desde el torneo para fomentar el tenis base de Baleares: “estamos muy contentos de haber dado un paso más allá en nuestra colaboración continua con la Federació de les Illes Balears y estamos convencidos de que el Mallorca Championships Teen es una gran plataforma para que todos los niños y niñas tengan la oportunidad de vivir un torneo como si fueran auténticos profesionales”.