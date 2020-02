El Espanya Hoquei, subcampeón de la Copa del Rey

La Copa del Rey de hockey en línea ya tiene a su nuevo monarca. El Molina Sport ACEGC de Las Palmas se impuso en un intenso duelo decisivo al Espanya Hoquei Club (1-2) en la gran final, celebrada este domingo en el mítico Polideportivo Canterac de Valladolid. Los canarios han hecho historia al conquistar su primera Copa del Rey. El duelo entre isleños se ha teñido de amarillo en la que era la oportunidad para los palmesanos de alzar su tercer trofeo dentro de una competición que siempre les da la espalda.



El primer tiempo fue de igualdad absoluta entre los dos conjuntos. Así se vio reflejado en un electrónico que quedó huérfano de goles. No obstante, la insistencia amarilla sirvió para deshacer el empate en el segundo periodo. Alex MacDonald allanó el camino hacia la victoria para los canarios. El mallorquín Andreu Tomàs, en las filas del Molina Sport, amplió la ventaja de los grancanarios a falta de casi ocho minutos para finalizar el duelo.



El Espanya Hoquei Club no bajó los brazos y consiguió recortar el resultado con el acierto de Edu Requena (1-2). Un tanto que no sirvió para que los baleares culminasen la remontada, quedándose una vez más a las puertas de ganar la Copa del Rey.