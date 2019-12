El sueño olímpico del 'skater' Jaime Mateu

Es todo un icono, un referente mundial dentro de un deporte que vivirá su puesta de largo como olímpico el próximo verano. El Skateboarding será uno de los debutantes en el programa de los Juegos de Tokio. Y en la modalidad de Parque, el mallorquín Jaime Mateu (Palma, 1995) puede presumir de codearse con los mejores y tener encarrilada una clasificación que, vía ránking, acaricia este palmesano de 24 años que cada año recorre miles de kilómetros buscando cumplir un sueño que tenía de pequeño.

«Quería conocer y patinar en todos los Skate Parks del mundo, y cada vez estoy más cerca», confiesa el ‘skater’ isleño, que reside habitualmente en Torrelavega (Cantabria), pero que estos días aprovecha para cargar pilas y pasar unos días con familiares y amigos antes de iniciar un 2020 en el que afronta «un sueño olímpico que hace un tiempo no me podía imaginar». Y es que la entrada del Skateboarding en el mapa olímpico permite a Mateu tener la opción de pelear incluso por una medalla.

Su cuarta posición en el pasado Mundial de China en la citada modalidad de Parque (Park), junto a la de Calle (Street) las que forman parte del calendario de Tokio 2020, es uno de sus avales. Ahora cuenta con ayuda por parte de ADO y del Govern, además de la que le ofrecen sus patrocinadores de material, con Miller a la cabeza, y equipación. «Al principio, es difícil vivir del Skateboarding, pero es un deporte que mueve una gran afición. Millones de personas lo siguen en todo el mundo y tiene una repercusión en redes sociales», recuerda Jaime, que en su día cambio el fútbol por la tabla en Son Moix y desde los once años ha hecho de ella su pasión y una forma y un modo de vida.

Repercusión

Con miles de seguidores en las redes sociales, Jaime Mateu destaca el apoyo que recibió en su día de su abuela. «Mi madre me decía que no tenía mucho futuro esto... Pero mi abuela estuvo conmigo y me fui a Chiclana a probar. Luego al País Vasco, y poco a poco fui ganando premios y me daba para tirar adelante. Ahora, por suerte, tengo ayudas y el apoyo de patrocinadores y eso lo hace más fácil, más cuando paso casi todo el año fuera de casa», explica el isleño, que figura en el puesto 22º del ránking de Parque de World Skate (21 de noviembre), con 9.200 puntos, aunque la gran cantidad de estadounidense y brasileños que lideran la clasificación, junto a los descartes, allanan el camino al balear, que en los próximos meses estará presente con el equipo español (él y Danny León son los que pelean por plaza olímpica en Parque) en los eventos clasificatorios.

Para empezar, se probará en febrero en un evento que Red Bull organiza en Estonia, antesala del WS Lima Open (Perú), prueba de 5 Estrellas, para tras ello participar en dos competiciones Pro Tour, el ISO Yancheng (China, en abril) y el Dew Tour (Long Beach, Estados Unidos, en mayo). Tras ello, llegará el punto álgido y que cerrará la carrera preolímpica: el Mundial de Nanjing (China), en la última semana de mayo.

Medalla

«Cuentan los cuatro y hay que estar ahí si quieres ir a los Juegos», refiere Jaime Mateu, quien destaca el potencial de «los brasileños y los estadounidenses. Son los países más fuertes y basta con ver el ránking», añade. El seleccionador nacional, Alain Goikoetxea, tiene plena confianza en el balear, baza fiable en la competición de Skateboarding Park, que se disputará en el Ariake Urban Sports Park el jueves 6 de agosto. Un recinto del que tiene referencias de su constructor, y que pide que sea «lo más grande posible».

«Hay tres rondas de 45 segundos y cuenta la mejor. Ya en la final, hay cuatro rondas que repartirán las medallas», explica el palmesano, que pese a conocer y haber competido en muchos países «nunca» ha estado en Japón. Y allí, no renuncia a nada. «Una vez que te clasificas, ya haces historia porque serás de los primeros en representar a tu deporte. Y en los Juegos, ¿pues por qué no soñar con una medalla? Allí, ya veremos qué ocurrirá, pero es una ocasión que no quiero dejar pasar», advierte Mateu, que espera que el cartel de olímpico «suponga el gran salto del Skateboarding».