El Team INEOS completa el recorrido de la Mallorca 312

Es uno de los grandes clásicos del invierno mallorquín y este año han decidido plantear un entrenamiento diferente a los habituales en pretemporada. El Team INEOS de los Egan Bernal, Geraint Thomas y compañía rueda por las carreteras de la Isla y el pasado domingo se planteó todo un reto asumible para el que es el conjunto más potente del pelotón ciclista internacional.

Nada menos que completar el recorrido y el trazado de la Mallorca 312 fue el reto señalado y completado por los corredores del conjunto que ha ganado los últimos cinco Tours de Francia. Instalados en el Port d'Alcúdia, llevaron a cabo la misma ruta que los participantes en la popular marcha cicloturista.

La vuelta a Mallorca fue compartida por el Team INEOS y algunos de sus corredores más destacados, como el galés y ganador del Tour 2018, Geraint Thomas, quisieron 'presumir' de su hazaña en un entrenamiento tan diferente como largo.

Gutted not to be at #SPOTY tonight, but making up for it with a lap of Mallorca with the boys today. All in the bank for next year! Good luck to all the nominees but particularly @AlunWynJones. O and Cioni said ‘no chance you’ll go under nine hours’ 🙄💪💪 pic.twitter.com/iJxPzupER1