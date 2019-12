Antidopaje excluye a Rusia de las competiciones internacionales durante 4 años

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) excluyó a Rusia de las competiciones internacionales, incluido los Juegos Olímpicos, durante un plazo de cuatro años debido a la manipulación de los datos del Laboratorio de Moscú.

La decisión del comité ejecutivo de la AMA, que deja al deporte ruso fuera de los Juegos de verano de Tokio (2020) y los de invierno de Pekín (2022), fue unánime, según informó desde Lausana la Agencia Antidopaje Rusa (RUSADA) a medios rusos.

Aunque también prohíbe a Rusia organizar eventos deportivos internacionales, deja abierta la posibilidad a que los deportistas rusos que demuestren que están limpios compitan bajo bandera neutral.

Pese a la sanción, Rusia acogerá los partidos de la Eurocopa 2020 y la final de la Liga de Campeones en 2021, según ha informado Viacheslav Koloskov, presidente honorífico de la Unión de Fútbol de Rusia.

«Esa decisión no afecta de ninguna manera a la celebración de los partidos de la Eurocopa 2020 y a la final de la Liga de Campeones. La decisión de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) no anula la decisión de la UEFA. No hay motivos para ello», dijo Koloskov, antiguo vicepresidente de la FIFA, a la agencia Interfax.

La segunda ciudad rusa, San Petersburgo, acogerá en junio del próximo año tres partidos de la primera fase de la Eurocopa y el 3 de julio uno de los cuartos de final del torneo. Además, la antigua capital zarista, cuyo estadio acogió en 2018 las semifinales del Mundial, acogerá en 2021 y por vez primera la final de la Liga de Campeones.

La prensa rusa también especulaba estos días sobre la posibilidad de que Rusia no pudiera participar en el Mundial de fútbol de Catar (2022), aunque Moscú confía en que la FIFA mantenga su independencia de las decisiones de la AMA.