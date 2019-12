La vela balear homenajea a los mejores de 2019

La Federación Balear de Vela (FBV) celebró en el Real Club Náutico de Palma su gala anual del deporte, en la que repartió 47 diplomas y 30 trofeos correspondientes a 124 podios en campeonatos y Copas de España, y 23 en mundiales y europeos, la mayor cosecha de medallas de la historia de la vela balear.

Chimo González Devesa, presidente de la FBV, felicitó a los deportistas por su esfuerzo y sacrificio y agradeció el compromiso de los clubes náuticos y las familias de los premiados, «sin cuya colaboración no sería posible el éxito de la vela regional».

«Nuestra federación –recordó– lidera un año más el ranking nacional de medallas. Las cifras de este año son históricas y señal de que entre todos los que formamos la familia de la vela estamos remando en la misma dirección», aseguró.

La gala de la FBV estuvo presentada por Francisco Gil y Viviane Mainemare, director de la federación y coordinadora deportiva del RCNP, respectivamente, y reunió a representantes de los principales clubes de Baleares.

Entre los deportistas reconocidos destacan la tres veces campeona del mundo de Optimist, María Perelló; los campeones mundiales de sub 19 de 420, Conrad Konitzer y Fernándo Rodríguez; las campeonas del mundo femeninas sub 17 de 420, Neus Ballester y Andrea Perello; el campeón de Europa sub 17 de Laser Radial, Jordi Lladó; la campeona de la Sailing World Cup de 470, Silvia Mas; el campéon de Europa de Finn, Joan Cardona, y la campeona del mundo de Hansa 303, Violeta del Reino, cuya fotografía ilustrará la licencia federativa de 2020.

El acto sirvió también para rendir homenaje a Emilio Feliu, veterano juez de regatas siempre ligado a la vela balear, de quien González Devesa elogió «su sabiduría y su permanente disposición a ayudar».