Enric Mas se despide a lo grande en Guangxi

Enric Mas (Deceuninck-Quick Step) se despidió de su equipo a lo grande tras conseguir la victoria en el Tour de Guangxi, la última prueba de la temporada del World Tour, cuya última etapa ganó al esprint el alemán Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe).

Mas se alzó con el triunfo final en la tercera edición de la prueba china, en la que también ganó la clasificación de los jóvenes, después de que su equipo controlara, sin mayores problemas, la etapa que apenas tenía dos leves dificultades montañosas, la última a 29 kilómetros de meta.

