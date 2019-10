Doble oro para el Real Club Náutico de Palma

El regatista del Real Club Náutico de Palma Jordi Lladó se proclamó campeón de España de la clase Laser Radial en categoría Sub 19. El mallorquín, que aún no ha cumplido los 17 años, lideró la regata hasta la última jornada y fue segundo de la general absoluta, por detrás de la catalana la catalana Cristina Pujol (CN Port D’Aro).

Al éxito de Lladó se suman otros dos excelentes resultados del equipo del RCNP: el séptimo puesto de Melcion Rosselló y la victoria en la clase Sub 17 femenina de Gemma Llamas. La mallorquina del CNA Fátima Reyes fue cuarta de la general y segunda femenina.

El Campeonato de España de Laser Radial 2019 de desarrolló en La Manga (Murcia) del 8 al 12 de octubre con la participación de 106 regatistas de todo el país y constó de 12 mangas, de las que Jordi Lladó ganó tres y fue segundo en una cuarta. El subcampeón absoluto quedó a dos puntos del oro tras una última jornada en la que no estuvo fino (9+10+13).

«Hoy no ha sido mi día; no me he rendido en ningún momento, pero las cosas al final no han salido y me he quedado a dos puntos de ganar el absoluto. Aunque haya ganado la general masculina y el Sub 19, me quedo un poco decepcionado y con ganas de más», declaró el deportista del RCNP, que con los resultados obtenidos en La Manga cierra una temporada excelente donde ha conseguido ser campeón de Europa Sub 17 y subcampeón juvenil.