Unas 9.000 personas participan en Zafiro Palma Marathon

Un total de 9.000 corredores participan este domingo en la XVI edición de la Zafiro Palma Marathon, lo que ha provocado restricciones de tráfico desde las 8.00 horas en algunas de las principales calles de la ciudad.

Según ha informado la organización en un comunicado, la salida para los participantes del maratón y medio maratón se ha producido a las 9.00 horas.

Mientras que los del 10 kilómetros han salido a las 9.45 horas desde el Paseo Marítimo, a los pies de la Catedral.

La sevillana Cristina Polanco 🇪🇸 es la ganadora del 10km en 37’07 Spanish Cristina Polanco wins the female 10km race!!! #ZafiroPalmaMarathon19 pic.twitter.com/X4XEb6v2Ve

Tal y como ha anunciado la organización Nikki Johnstone se alzado este 2019 como ganador de la maratón.

🇩🇪 Nikki Johnstone is the 2019 marathon winner in 2h28:48!!!

El alemán Nikki Johnstone es el ganador de la edición 2019 del #ZafiroPalmaMarathon19 pic.twitter.com/68qP3adkgh