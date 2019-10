Nicolau Mir y Adrià Vera sacan billete para Tokio 2020

Nicolau Mir (Xelska) y Adrià Vera (CG Palma) completaron unos Mundiales históricos para la gimnasia artística balear. Stuttgart vivió la clasificación olímpica de Cintia Rodríguez el pasado sábado, y ayer fue testigo de un doble hito para el deporte isleño, pues los dos gimnastas internacionales isleños ayudaron a España a lograr una de las nueve plazas en litigio para participar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 dentro de la competición por equipos.

En un desenlace de nuevo emocionante, esperando hasta el final de la octava y última subdivisión y pendiente de lo que Suiza, Holanda y Rumanía pudieran hacer, Adrià Vera, Nicolau Mir y sus compañeros (Néstor Abad, Thierno Diallo y Joel Plata) alcanzaron su objetivo y devolvieron al equipo masculino de artística a la cita olímpica ocho años después de su presencia en Londres 2012, liderados entonces por el también mallorquín Fabián González, que rozó el diploma en el concurso completo y por países.

Tras acabar en una meritoria cuarta plaza su participación en la primera jornada (domingo), totalizando 246.727 puntos, tocaba esperar. Bien enfocada la posible clasificación, ésta llegó con el cierre de la competición. Pese a no poder estar en la gran final por naciones del Mundial, España alcanzaba su meta y estará en Tokio 2020. Y en sus filas están llamados a ser parte activa los isleños Nicolau Mir y Adrià Vera, fijos en la lista del seleccionador y exponentes de una modalidad que completó un ‘doblete’ para los anales, toda vez que el conjunto femenino, con Cintia Rodríguez y el técnico Pedro Mir -padre de Nicolau- en sus filas ya lo logró el pasado fin de semana. España será una de las seis naciones que tendrá en Tokio a sus equipos masculino y femenino, igual que en Atenas 2004.

No fue una clasificación fácil, haciendo valer la undécima posición en la clasificación general del concurso por países, con una puntuación de 246.727, consiguiendo así la penúltima plaza que daba el billete olímpico.

Rusia dominó la general (259.928), con China (258.354) y Japón (258.026) completando el podio provisional, aunque las tres ya habían sellado su clasificación con anterioridad. Ucrania, Gran Bretaña, Suiza, Estados Unidos, China Taipei, Corea del Sur, Brasil, España y Alemania completarán el cartel en Tokio 2020.

Con la clasificación de Nicolau Mir y Cintia Rodríguez, el Xelska se convierte también en el único club de España con presencia en los dos equipos que han obtenido el billete olímpico, a los que se une el Palma, que de la mano de Adrià Vera volverá a tener presencia en unos Juegos tras hacerlo con Fabián González.

Nicolau Mir se quedó a las puertas de la final de suelo, no pudiendo defender el cuarto puesto logrado el domingo, por lo que será primer reserva, mientras que Cintia Rodríguez competirá el jueves en el All Around.