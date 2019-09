Nuevo contratiempo en las obras de la piscina de Son Hugo

Nuevo contratiempo en las obras de la piscina municipal de Son Hugo. El contrato para realizar las obras ha quedado desierto, ya que no se ha presentado ninguna empresa. El presupuesto era de 3,7 millones de euros.

El Ajuntament de Palma revisará el proyecto para realizar algunas modificaciones, ya que uno de los motivos de que ha quedado desierto podría ser que las partidas estaban demasiado ajustadas y no había margen de beneficio. Esta situación supone un nuevo contratiempo y una sustancial demora en su puesta a punto que afectará tanto a los usuarios como a los clubes deportivos que se ejercitan en las piscinas municipales.

Piscina de Son Roca

Cort espera poder reabrir la piscina municipal de Son Roca en octubre, después de haber sido cerrada el pasado 1 de julio debido a la caída de una placa del techo. El regidor d’Esports y presidente del Institut Municipal d’Esports (IME), Francisco Ducrós, explica que el pasado lunes se publicó la licitación de las obras y espera que se puedan adjudicar la próxima semana; una vez que comiencen los trabajos durarán 15 días. Por tanto, a lo largo de octubre podrían reabrirse las instalaciones.

No obstante, Ducrós precisa que estos plazos serán posibles si el proceso de adjudicación transcurre sin incidencias: no queda desierto, no hay alegaciones, etc. En caso de producirse algunos de estos contratiempos la reapertura de la piscina se retrasará.

Motivos del retraso

El regidor explica que el fallecimiento de un obrero el mes de julio ha impedido sacar antes a licitación las obras; recuerda que hubo que rescindir el contrato con la anterior empresa adjudicataria por «graves incumplimientos».

En relación a las personas que tienen pagados cursos de natación en Son Roca, el IME les dará ese servicio en cuanto se reabra la piscina. No obstante, si algún usuario prefiere que le devuelvan el dinero puede reclamarlo. Ha quedado en suspenso los servicios de socorrismo y profesores que tenían contratados hasta que se reabran las instalaciones. Sí permanece abierta la recepción para poder informar a los usuarios que acuden a preguntar por la reapertura.