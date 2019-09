Pogacar se exhibe en Gredos y Roglic conquista la Vuelta

No hubo dos sin tres para el esloveno de 20 años Tadej Pogacar (UAE Emirates), quien firmó un triple antológico en la cima inédita de la Plataforma de Gredos con victoria en solitario y tercer puesto en el podio, cuya cúspide está reservada para su compatriota Primoz Roglic (Jumbo Visma). Entre medias se hará la foto Alejandro Valverde (Movistar).

En un escenario sin llano, con 6 puertos y desnivel acumulado de más de 4.300 metros, el único gladiador fue Pogacar, espléndido, con descaro y ambición. Como un calco de sus triunfos en Andorra y Los Machucos, el mejor joven de la Vuelta 2019 dio una lección a todos sus experimentados rivales, que nada pudieron hacer para neutralizar un terrible latigazo soltado a 4,5 kilómetros de la cima del penúltimo puerto en Peña Negra, a 40 de meta.

⏯ Haciendo fácil lo extraordinario, @TamauPogi ha sumado su tercera etapa en #LaVuelta19 mientras @rogla sentenciaba la general. Revívelo en 1'.



⏯ A third stage for the prodigy Pogacar in the last mountain stage, where Roglic certified his final GC win. The 1' summary. pic.twitter.com/YVKuyysymz