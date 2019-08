El Mundial de losTP52 llega a Puerto Portals

El campeonato del mundo de la clase TP52, conocida como la "Fórmula uno" del mar, reunirá a partir del domingo en Puerto Portals a once embarcaciones y 1.500 regatistas en representación de ocho países.



Según han anunciado los organizadores en la presentación oficial de la regata Rolex TP52 World Championship celebrada hoy en Puerto Portals, el Azzurra defenderá en aguas de Mallorca el liderato en la clasificación del mundial de la clase.

Los barcos monocascos TP52 que competirán en la isla son Alegre, Azzurra, Bronenosec Gazprom, Gladiator, Phoenix 11, Phoenix 12, Platoon, Provezza, Quantum Rácing, Sled y Future.

