Joan Mir: «Ha sido un gran susto»

El piloto mallorquín Joan Mir realizó ayer una rueda de prensa tras su caída en Brno el 5 de agosto. El motociclista se mostró muy tranquilo durante el acto y trató diferentes temas.

«La caída fue una lástima… porque estábamos realizando un buen test a pesar de la mala suerte que tuvimos durante el fin de semana» afirmó Mir.

El mallorquín también explicó que «la mala clasificación provocó que saliéramos muy atrás en carrera y con eso te expones a riesgos, como el que te toquen o tiren otros compañeros y provoquen tu caída».

El piloto también quiso destacar el papel que hizo el equipo durante la prueba, «estaba muy concentrado y motivado y realmente fue muy bien, a pesar de la desgraciada caída» , señaló. La caída se produjó durante los entrenamientos en el circuito de Brno.



Aún así el mallorquín destacó la importancia de estas pruebas, «la verdad es que los tests son necesarios y de gran ayuda para un ‘rookie’ como yo porque cada vez vamos encontrando cositas que nos ayudan a ir un poco más rápido, cada vez vamos más cómodos encima de la moto y esto es algo que nos va muy bien», dijo.

El tema prinipal de la rueda de prensa fue la caída de Joan Mir, la cual explicó, «La caída fue bestial, impacté en el suelo con mucha fuerza. De allí, di bastantes vueltas de campana hasta que me paré. Recibí golpes fuertes debido a la inercia que llevaba».

También habló sobre el proceso después de la caída, «me levanté, me quité el casco yo mismo, no me quedé inconsciente. Pero la caída fue considerable y no me encontraba muy bien», además añadió que «iba tosiendo sangre pero cada vez un poco menos hasta que en el hospital de Brno me pudieron estabilizar».

Joan Mir antes de terminar sus declaraciones aseguró que «valoro mucho el cariño recibido por todos. Esto es gloria bendita para sacar fuerzas. También quiero dar las gracias a la prensa, especialmente, a la de Mallorca».