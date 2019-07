Trentin se impone y Alaphilippe continúa líder en la víspera de los Alpes

El italiano Matteo Trentin logró este miércoles en Gap su tercera victoria en un Tour de Francia, al imponerse en el término de una larga escapada de más de 30 corredores, de la que logró desgajarse a falta de 15 kilómetros para la meta situada a puertas de los Alpes en la que el mallorquín Enric Mas ya ha dejado claras sus intenciones de ayudar a su compañero de equipo Julian Alaphilippe.

El esprinter transalpino del equipo Mitcheleton, campeón de Europa, ya había ganado una etapa en Lyon en 2013 y en Nancy en 2014. El francés Julien Alaphilippe, que entró con el grupo de favoritos a más de 20 minutos del ganador de la etapa, mantiene el liderato de una general que no sufrió cambios en su parte alta, en vísperas de tres etapas alpinas de alta montaña.

La escapada, que se formó en los primeros kilómetros de la etapa, centró la atención, mientras que entre los que luchan por los puestos de honor del Tour se lo tomaron con calma en medio de un importante calor.

???? A magnificent start for another hot stage with a top class Trentin !



???? Tune in for Stage 17 inside the peloton !



???? Un départ majestueux pour une nouvelle étape chaude, avec un Trentin au top !



???? Profitez de l'Etape 17 au coeur du #TDF2019 ! pic.twitter.com/0F8gfwIXoV