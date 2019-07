Enric Mas: «Me encuentro bastante mejor»

El ciclista mallorquín Enric Mas, que en la etapa de este martes del Tour de Francia, con salida y llegada en Nimes, se descolgó en la recta final respecto al grupo principal, confirmó al finalizar la jornada que se está recuperando de los problemas físicos que lastraron sus opciones de pelear por la general y el maillot blanco de mejor joven en las etapas de los Pirineos.

«Me encuentro bastante mejor y hemos recuperado bien», comentaba en los micrófonos de la Cope, el corredor 'artanenc' del Deceuninck-Quick Step nada más atravesar la meta, donde cedió casi nueve minutos más respecto al líder, su compañero Julian Alaphilippe, y el resto de favoritos. «Alaphilippe sigue siendo el líder y me he soltado al final para guardar fuerzas», admitió Enric, en referencia a las tres jornadas alpinas que cerrarán el que es su primer Tour, en el que llegó a ocupar la cuarta plaza en la general tras la crono de Pau, en la que se hizo con un maillot blanco que perdió en las rampas del Tourmalet.