Enric Mas: «La crono de este viernes será dura y habrá diferencias»

Enric Mas (Deceuninck Quick Step), sexto en la general y primer español, augura que en la contrarreloj de este viernes en Pau «será dura y habrá diferencias», uno de los motivos de la tregua de los favoritos en la primera jornada pirenaica.

«El viernes espera un día duro, una crono en la que habrá diferencias, por eso los equipos no han intentado nada. Todos han pensado en el viernes y hemos ido a un ritmo cómodo», señaló en la meta el ciclista de Artà.

Sobre el recorrido de la contrarreloj, Enric Mas dijo que se trata de un circuito «técnico, duro, con un inicio ondulado y al final un falso llano donde se pueden hacer diferencias». Mas se mostró optimista sobre la posibilidad de que su compañero francés Julian.

Alaphilippe pueda mantener el maillot amarillo tras la disputa de la contrarreloj de 27,2 kilómetros que tendrá lugar este viernes en Pau. «Alaphilippe puede mantener el maillot amarillo, él hace buenas cronos, incluso lo puede hacer mejor que muchos de los rivales de la general».

En el año del centenario del maillot amarillo la historia indica que desde hace 9 años no hay un líder español. «Ójala que pueda cambiar esa racha, pero yo con un top ten me conformo, y me encuentro en buena situación».