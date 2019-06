Balear House, ganador de la segunda cita del Hexagonal-Autovidal

Emoción hasta el final para determinar el equipo que se alzó con la victoria en la II prueba del Circuito Hexagonal Autovidal celebrado en Pula Golf Resort que contó con la participación de 45 equipos que salieron shot-gun en turnos de mañana y tarde.

En el turno de mañana el mejor resultado fue el presentado por el equipo Gemahe Padel Factory Golf con un total de 115 puntos merced a tarjetas de 41, 39 y 35 puntos que ponía difícil a los equipos de la tarde el superar el resultado. Mención especial a la vuelta de Alejandro Blanes con un resultado bruto de -3 del campo y 44 puntos stableford y el Hole in one de Xisco Martí en el hoyo 2.



A las 15 h se ponía en marcha el turno de tarde. Había quedado una tarde espléndida con menor viento lo cual favorecía los buenos resultados. Los debutantes Balear House, compuesto por Bernardo Marqués, Arturo López, Eric Ital y Ernesto Robledo no desaprovecharon la ocasión y presentaron el mejor resultado con 123 puntos con vueltas de 43, 41 y 39 y conseguían la victoria. Quien también tenía motivos para celebrarlo era Mattias Ambron que presentó una tarjeta de -4 del campo y 44 puntos.