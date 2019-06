Una caída hace peligrar la participación de Chris Froome en el Tour de Francia

El británico Chris Froome sufrió este miércoles una dura caída en el reconocimiento de la contrarreloj de la Dauphiné por lo que es duda para el próximo Tour de Francia, donde pretendía sumar su quinta victoria.

El equipo Ineos confirmó que el ciclista sufrió la caída y está siendo trasladado a un hospital, por lo que no podrá tomar la salida de la etapa del día.

Según la edición digital del diario «L'Équipe» sufre una fractura de cadera que, de confirmarse, le impediría tomar la salida del Tour el próximo 6 de julio en Bruselas.

El ciclista se golpeó contra un muro de protección durante el reconocimiento de la contrarreloj que va a disputarse en Roanne, correspondiente a la cuarta etapa de la Dauphiné donde el británico tenía previsto afinar su estado de forma de cara al Tour.

Team INEOS can confirm that Chris Froome crashed during a recon of stage four of the Criterium du Dauphine today.



He is currently on his way to a local hospital and won’t start today’s fourth stage.



We will provide a further update in due course. pic.twitter.com/3x3h5BD5cH