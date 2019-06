Roland Garros: El momento más emotivo

El momento más emotivo de la edición de Roland Garros 2019 tuvo lugar sobre la tierra parisina, cuando el veterano tenista francés Nicolas Mahut, de 37 años, perdió su encuentro contra el argentino Leonardo Mayer.

Pudo ser su última participación, Mahut lo sabía muy bien, por lo que la derrota y eliminación del Grand Slam francés supuso un auténtico mazazo para el tenista.

Entonces el jugador galo se vino abajo. Rompió a llorar pero hubo quien no le dejó derrumbarse.

Su hijo pequeño saltó a la pista y corrió a abrazarlo, emocionando a todos los presentes y dejando la que será una de las imágenes de Roland Garros y de toda la temporada en el circuito profesional de tenis. Incluso su oponente no puede reprimir las lágrimas mientras aplaude a Mahut, un reconocimiento merecido a toda su trayectoria.

You maybe already saw this.

Tennis player Mahut losing at Roland Garros in front of his family, breaks down in tears.

His kid runs on court to hug him.

His opponent Mayer getting emotional.



Father and son walk away hand in hand.



Losing, winning, living.pic.twitter.com/YOE3ohKVGJ