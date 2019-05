Nuria Iturrioz alarga su semana mágica y conquista Dubai

Nuria Iturrioz, plena de confianza y buen juego, ha encadenado su segundo triunfo consecutivo en el Ladies European Tour, afianzándose como la mejor jugadora de la temporada en este Circuito profesional. La mallorquina se convierte en una de las pocas jugadoras en hacerse con dos triunfos consecutivos (Marruecos y Dubai), evidenciando estar en un gran momento de juego y confianza.

La golfista de Son Servera, que hace apenas seis días levantaba el trofeo de ganadora en la Lalla Meryem Cup celebrada en Marruecos, ha concluido asimismo en primera posición en el Omega Dubai Moonlight Classic que se ha disputado en Dubai.

