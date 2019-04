La Mallorca 312 da el salto al papel

Este miércoles el ex ciclista profesional, Pedro Horrillo, ha presentado el libro 'Mallorca 312: More than a Gran Fondo'. El acto se ha celebrado en la sala de prensa del Velòdrom Illes Balears en presencia del Presidente de la Federación Balear de Ciclismo, Fernando Gilet, el director de la Mallorca 312, Xisco Lliteras y el también ex ciclista profesional, Joseba Beloki, encargado de escribir el prólogo.

Pedro Horrillo fue el primer dorsal 312 en 2010 y, desde entonces, no ha fallado en ninguna de las diez ediciones. El corredor ha querido rendir homenaje a todos los que han formado parte de la aventura todos estos años a través de un libro fotográfico y repleto de anécdotas. «Como he tenido el honor de participar en todas las ediciones, Xisco Lliteras pensó que yo sería la persona adecuada para hacerlo. Además de la galería fotográfica, los lectores van a poder disfrutar también de muchos relatos que dan un valor añadido al libro», ha asegurado el autor.

Una idea que nació en el quinto año de la prueba y que ha sido en el último cuando se ha redactado con motivo de la celebración de la décima edición. «Siento que le debo algo a Mallorca y a la marcha porque siempre que vengo me voy agradecido y espero con este libro saldar mi deuda con la 312», ha afirmado Pedro. Entre los capítulos que ha querido destacar se encuentra el de 'La crisis' y 'Los verdes', así como la parte dedicada a todos los homenajeados de todas las ediciones. «Es el mejor regalo de un participante a un amigo que le pregunta qué tiene la Mallorca 312, ahí encontrará todo lo qué hace especial a esta marcha», ha finalizado Horrillo.

Por su parte, Joseba Beloki ha querido transmitir con el prólogo cómo viven tanto él como Pedro la prueba. «He querido contar cómo es la 312 desde dentro, desde la perspectiva de un ciclista que se ha dedicado al ciclismo a nivel profesional y que ahora disfruta recorriendo las carreteras de la isla», ha contado Beloki.

El director de la Mallorca 312 – Giant – Taiwan, Xisco Lliteras, ha destacado que si alguien tenía que escribir el libro, ese era Pedro Horrillo, «nos ha visto nacer y además de ser un gran ciclista escribe unas crónicas de ciclismo espectaculares», ha reconocido Lliteras. También ha querido agradecer la dedicación y pasión de todas las personas que desde el inicio han apoyado la Mallorca 312.



El libro se puede adquirir en la tienda de la Expo de la Mallorca 312 – Giant – Taiwan, en español, catalán e inglés y Pedro Horrillo firmará los ejemplares este jueves a partir de las 17:00 en la carpa de entrega de dorsales. También se podrá comprar próximamente en la web: www.shop.mallorca312.com.