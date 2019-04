Munar: «Por primera vez vengo al Godó preparado»

Jaume Munar, tras ganar a Frances Tiafoe (6-4 y 6-3), accedió este martes a los octavos de final del Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó, una ronda que nunca había alcanzado, ya que es el primer año en el que el tenista sentía que llegaba «preparado al torneo».

«Creo que por primer año venía aquí, al Godó, preparado. Fue una demostración de ello el partido de primera ronda. Terminé jugando a buen nivel y eso me ayudó para hoy. No he jugado un partidazo, pero he conseguido mantener la intensidad de principio a final», explicó el balear.

Jaume Munar, que ya ha logrado quince victorias esta temporada, se mostró satisfecho con su preparación esta temporada. «El trabajo que estoy haciendo está bien hecho. Es un trabajo de base que veníamos haciendo de hace años en la academia», destacó.

El mallorquín resume su progresión en «un cambio personal» que va mucho mas allá del tenis: «No soy el mismo de cuando tenia 18 años. He cambiado la alimentación, lo que a la vez ha supuesto un cambio físico muy importante para competir con la gente de arriba».

«Ha sido cuestión de ir madurando y creer en mí mismo, de disfrutar el camino como no hice con 18 años tras conseguir muchos éxitos de júnior», concretó el jugador.

Jaume Munar, de 21 años y en el puesto 57 del ránking ATP, su mejor posición histórica, se mostró confiado en poder mantener su nivel y escalar todavía más en esa clasificación.

«No creo que tenga que hacer grandes cambios en mi carrera para ganar varias posiciones, simplemente pulir algunos detalles» subrayó el balear, que este martes ha salido vencedor del duelo entre tenistas de la 'Nueva Generación' del circuito.