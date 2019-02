La nadadora japonesa Rikako Ikee revela que tiene leucemia

La nadadora japonesa Rikako Ikee, que logró un récord de seis medallas de oro en los Juegos Asiáticos en Yakarta de 2018, reveló este martes que padece leucemia a través de un mensaje en su perfil de la red social Twitter.

La nadadora, de 18 años, se sometió a un examen médico en Japón, donde había regresado de urgencia desde Australia debido a su mal estado de salud, y fue diagnosticada con este tipo de cáncer que afecta a los leucocitos, las células blancas de la sangre.

«Todavía me cuesta creerlo y estoy confundida. Sin embargo, es una enfermedad que se puede curar si uno se somete adecuadamente al tratamiento», detalló Ikee en el mensaje.

La nadadora se verá «obligada a renunciar a participar en la competición nacional de Japón» y se tomará un tiempo de reposo para concentrarse en el tratamiento y «salir lo antes posible» de esta enfermedad.

