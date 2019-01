Los retos del ciclismo, a debate en el Teatre Catalina Valls

Los retos de futuro del pelotón profesional y la actualidad del ciclismo fueron foco de debate y discusión en el Cycling Forum, cuya cita de ayer se enmarcó dentro de la XXVIIIª Playa de Palma Challenge Ciclista a Mallorca. Unisport Consulting, la Federació de Ciclisme de les Illes Balears y Ultima Hora promovieron un encuentro que llenó el Teatre Catalina Valls de Palma.

Allí se citó buena parte de la familia del ciclismo isleño. El presidente de la FCIB, Fernando Gilet, junto al expresidente de la RFEC, Joan Serra; el consejero editorial del Grup Serra, Pere Comas, y el director general de Unisport Consulting, Manuel Hernández, entre otros, disfrutaron por espacio de dos horas de las reflexiones lanzadas por el conocido periodista Javier Ares, acompañado por el excorredor y actual técnico del Movistar Team, Pablo Lastras; el exciclista y comentarista deportivo Iván Gutiérrez, la corredora mallorquina del Movistar Team Femenino Mavi García y el popular speaker Juan Mari Guajardo. Fernando Fernández, redactor de deportes de Ultima Hora moderó el encuentro, en el que se analizó el modelo del ciclismo actual, se puso en valor el papel de la mujer dentro de este deporte, especialmente gracias a las intervenciones de Mavi García, y estuvo presente la figura de Enric Mas, el gran valor de futuro del ciclismo isleño y español. «Veo a un futuro ganador del Tour de Francia. Tiene cualidades, pero hay que tener paciencia. Es un chico que tiene las ideas muy claras», espetó Ares.

Pablo Lastras comentó que «los mallorquines ahora tenéis más ilusión, posiblemente, que otros aficionados. Porque aquí tenéis a Enric Mas. El año pasado ya dio el salto y ahora hay que intentar empezar a consolidar esa posición. A ver si el año que viene puede estar con nuestro equipo...», confesó del ganador de etapas en Tour, Giro y Vuelta y ahora integrante del staff técnico del Movistar Team.

Quien fue claro a la hora de hablar del presente y el futuro del ciclismo fue Ares. «Tiene que aprovechar el tirón de la televisión y alcanzar al espectador, que está con ganas de disfrutar de este deporte», aseguraba el comunicador. «Yo, cuando más viejo me vuelvo, soy más exigente, y no es normal que haya etapas de 220 kilómetros donde hay cuatro horas perdidas de corredores que no se sabe qué han hecho ni dónde están y que todo se concentre al final. Aquí de lo que se trata es de mejorar el espectáculo y al ciclismo le ha caído un maná del cielo que es la televisión y hay que aprovecharlo más y mejor», sentenció.

Iván Gutiérrez incidió en que se va «hacia pruebas muy cerradas, donde siempre ganan los mismos o se juegan los triunfos. Uno de los alicientes que yo estudiaría sería poner las metas en las bajadas y no en las subidas, que hubiera bonificaciones».

Guajardo, por su parte, incidió en que «el Tour está poco a poco imitando el camino de la Vuelta, con etapas más cortas y atractivas. El Giro es tradicional. En cuanto a la Challenge, es esencial y este año podemos disfrutar de un pelotón espectacular».

Mavi García reclamó el papel de la mujer en el pelotón. «Si retransmitieran más carreras no cabría la monotonía porque en el pelotón femenino si algo hay es espectáculo. Hay más ataques, es todo más imprevisible y nunca sabes lo que puede pasar», dijo. A la vez, agradeció la implicación de Movistar, «pues tenemos medios y el equipo ha dado pasos hacia adelante. Así se dan las condiciones para crecer», sentenció la corredora.