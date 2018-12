El acento mallorquín del equipo ciclista Movistar

En los 40 años que cumple Abarca Sports dentro del ciclismo profesional, el acento mallorquín resultó notable durante la etapa del extinto Illes Balears (2004-2006), e incluso bajo la denominación de Caisse d’Epargne. Joan Horrach, Vicenç Reynés, Toni Colom y Toni Tauler forman parte de la larga lista de corredores que han estado a las órdenes de Eusebio Unzué, que celebraba este martes la puesta de largo de su nuevo proyecto, tal vez uno de los más ambiciosos, ahora de la mano de Telefónica.

El Movistar Team 2019 echó a andar este martes en Madrid, y lo hizo recuperando parte de la esencia isleña en sus filas. A Mavi García, que cumple su segunda temporada y es una de las líderes de la escuadra femenina, se ha unido este invierno Lluís Mas, un currante del pelotón que, tras una década en el campo profesional, da el salto al World Tour de la mano del conjunto azul.

La sombra del tan anhelado arcoíris, del campeón del mundo, se hizo con todo el protagonismo en el Distrito Telefónica. Alejandro Valverde lucía ese preciado maillot, y junto a Nairo Quintana y Mikel Landa, los otros jefes de filas del Movistar, copaban todas las miradas, focos, atenciones... Eso sí, en el equipo femenino, además de la recién incorporada Sheyla Gutiérrez o la campeona de España, Eider Merino, el papel de Mavi García es protagonista. Y principal.

Sus planes pasan por comenzar en Valencia, con los nacionales, el Mundial y diferentes pruebas que se están recomponiendo en el calendario de la campeona de España de contrarreloj. «Ilusión nos sobra. Hemos reforzado el equipo (serán doce ciclistas en 2019) y eso nos hace ser más consistentes como bloque», comentaba la corredora balear, «feliz y contenta» de tener a Lluís en el equipo y «con ganas de empezar a competir» tras un largo invierno.

A punto de cumplir 30 años, Lluís Mas aterriza en un equipo «en el que todo se magnifica, es algo diferente a todo lo que he visto». Tras años persiguiendo una oportunidad en la máxima categoría del ciclismo en ruta, «unas veces por lesiones, otras por otras cosas...», al fin le ha llegado al saliner la hora de codearse con los mejores. «Estoy aquí para trabajar, me adapto al calendario que me fijen y por ganas y trabajo no va a quedar. Y si llega mi ocasión para disputar la etapa, tengo la confianza de Eusebio (Unzué)», aseguraba el ex corredor del Burgos o el Caja Rural-RGA. «Ahora me doy cuenta de que todo lo que has sufrido y trabajado vale la pena, con la meta de asentarme y dejarme ver», añadió.

Su temporada, su etapa en el Movistar Team, arrancará en el Tour Down Under australiano. «Después iré a Francia, a la Provence; seguiré con Abu Dabi y Tirreno Adriático», explica Lluís, que sobre las pruebas de tres semanas, tras conocer La Vuelta, tiene ilusión, «si me dan a elegir, me quedo con el Giro. Es verdad que el Tour es lo más mediático. La Vuelta la he corrido cinco años y si tengo que elegir, me quedo con el Giro», asegura un ilusionado Lluís Mas.