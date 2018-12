El ciclista Enric Mas presenta su equipación para 2019

El ciclista 'artanenc' Enric Mas, subcampeón de la pasada edición de La Vuelta y ganador de la etapa reina en los Pirineros, presentó este viernes, a través de las redes sociales, la que será su equipación para la temporada 2019, en la que volverá a defender los colores del todavía Quick Step Floors. A partir del 1 de enero, el equipo belga que le dio la alternativa en el UCI World Tour pasará a denominarse Deceunink-Quick Step, contando con un nuevo patrocinador principal.

Aquí está! Mi equipación para la nueva temporada! Qué os parece? / Here it is! My kit for the new season! How do you like it? @quickstepteam pic.twitter.com/w8D4Pl1WVd