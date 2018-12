Jordi Lladó, campeón de España Sub 19 de Laser Radial

El mallorquín Jordi Lladó, regatista del Real Club Náutico de Palma, se alzó este fin de semana con el título de Campeón de España de Laser Radial masculino en categoría Sub 19, triunfo que se suma al campeonato de España de Laser 4.7 y al bronce europeo Sub 16 de esta clase. «Su reciente paso al Laser Radial no ha podido ser más exitoso después de todo el año compitiendo en categoría 4.7», ha asegurado Manu Fraga, director deportivo del club, para quien Lladó es uno de los grandes «referentes de la vela balear» y pronto lo será de la española «si sigue por este camino». Lladó, que se enfrentó a una flota de 123 embarcaciones, terminó en el puesto once de la clasificación general, empatando a puntos con la catalana Virginia Guillermo, décima, y fue además el tercer mejor español en categoría absoluta masculina. La competición arrancó el pasado jueves 6 en el Real Club Náutico de Gran Canaria y se disputó hasta el domingo 9 de diciembre con un viento flojo durante todas las jornadas, llegando a ser imposible realizar ninguna manga en el último día de competición. Además de Lladó, el Real Club Náutico de Palma contó con la representación de Catherina Havenga, cuarta clasificada en Laser Radial femenino Sub 19, y Ramiro Foguet, séptimo en la general del Campeonato de España absoluto de Laser Standard.