Un campeón sudafricano de rugby resulta herido grave durante un robo

El exjugador de rugby sudafricano Naka Drotské, integrante del equipo que logró el histórico triunfo en la Copa Mundial de Rugby de 1995, resultó gravemente herido en un intento de robo, informaron hoy fuentes de la selección nacional.

El exdeportista recibió tres heridas de bala y perdió mucha sangre pero se encuentra estable dentro de la gravedad e ingresado en cuidados intensivos en Pretoria, según las últimas informaciones difundidas por la prensa local.

El incidente ocurrió en la noche del jueves en casa del hermano de Drotské, donde también se encontraba otro exjugador de rugby sudafricano, Os du Randt, quien salió ileso.

Cuatro hombres armados irrumpieron en la residencia -ubicada en Pretoria- con intención de perpetrar un robo y ambos exjugadores les opusieron resistencia y evitaron que los sobrinos de Drotské, menores de edad, resultaran heridos.

«Nuestros pensamientos están con el antiguo Springbok -nombre con que se conoce a la selección de rugby sudafricana- Naka Drotské y Os du Randt y sus familias, que fueron víctimas de un robo anoche en Pretoria», afirmó el equipo nacional en Twitter.

«Naka fue tiroteado y está actualmente en situación crítica en el hospital. Le deseamos una rápida recuperación», agregaron los Springboks.

Du Randt fue el encargado de llevar a su amigo Drotské al hospital y en la carrera reventó dos neumáticos, pero otras dos personas que pasaban cerca les recogieron y continuaron el traslado.

Hasta el momento, la Policía ha interrogado a dos personas en relación al ataque, pero no hay más detalles de la investigación. Drotské visitó la camiseta de los Springboks entre 1993 y 1999. El triunfo de Sudáfrica Copa Mundial de Rugby de 1995 ante los All Blacks de Nueva Zelanda no solo fue un hito histórico a nivel deportivo para el país, sino también un símbolo de reconciliación de la Sudáfrica posterior al régimen segregacionista del «apartheid».

El torneo se celebró en Sudáfrica y fue la primera Copa Mundial para el palmarés de los Springboks, que solo han sido ganadores del torneo una vez más (2007).

Antes de 1995 no se permitía a la selección sudafricana participar en el torneo en castigo por el sistema de segregación racial imperante en el país desde 1948.

El «apartheid» comenzó ser desmantelado a comienzos de los años 90 y en 1994 se celebraron las primeras elecciones democráticas multirraciales, con victoria para Nelson Mandela.

El Nobel de la Paz apostó por hacer de la celebración de la Copa una oportunidad para tender puentes entre razas, pese a que el rugby es el deporte por excelencia de la minoría blanca.

Mandela se puso la camiseta de los Springboks y la victoria unió a Sudáfrica en la celebración de la gesta del equipo.