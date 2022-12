Repudiado durante años por sus propios compatriotas, Lionel Messi tiene la oportunidad esta tarde de convertirse en el héroe nacional del país al mismo nivel y quizás por encima del status del ’dios’ Maradona. Si vence Argentina, el debate estará servido, pero si son los galos quienes alzan la copa llamada hasta 1970 Jules Rimet, Messi, se verá superado por el ‘Pelusa’ porque ya no podrá ganar nunca un Mundial. Justo o injusto, así es el mundo del fútbol.

A sus 35 años, Messi está realizando un Mundial impecable, economizando esfuerzos y aprovechando el más mínimo resquicio que le dan las defensas contrarias para asistir o culminar la jugada con uno de sus característicos ‘pases a la red’. La ‘pulga’ lleva cinco goles, de los que tres han sido desde los once metros tras unas jugadas más que discutibles para pitar la pena máxima y que podría haber sido uno más si no hubiera fallado el primero lanzado contra Arabia Saudí. Pase lo que pase este domingo, Messi será para muchos el mejor de siempre, pero si no logra la copa igual eso no es suficiente para él. Qué presión.