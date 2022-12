Luis Enrique: «En el fútbol no hay lados buenos, no tengo nada que celebrar»

Luis Enrique, seleccionador de España, declaró a EFE este jueves, después de que su equipo cayese ante Japón (1-2) en el tercer y último partido del grupo E del Mundial de fútbol de Qatar 2022 que «en el fútbol no hay lados buenos (del cuadro), que «no» está «contento», porque «no» celebra «derrotas». España se clasificó como segunda de grupo y se medirá a Marruecos el próximo martes; mientras que Japón buscará el pase a cuartos un día antes, frente a Croacia.

Así explica @LUISENRIQUE21 la derrota de #ESP: ➡️ "Ha habido 5-10 minutos en los que #JPN ha pasado por encima de nosotros" ➡️ "Estamos clasificados, pero no puedo estar contento" ➡️ "Igual es un buen bofetón para darse cuenta que esto es un Mundial"#GolMundial pic.twitter.com/BbtuZhfu1a — Gol Mundial (@Gol) December 1, 2022

«No estoy contento, para nada. Yo quería ser primero de grupo; pero Japón en cinco minutos nos ha hecho dos goles; y en diez minutos nos ha desarbolado», contestó a EFE Luis Enrique en la rueda de prensa oficial de la FIFA que tuvo lugar en el estadio Al Khalifa de Al Rayyan, después de alcanzar el pase a octavos, como segunda de grupo. «El partido comenzó bien, la primera parte la controlamos; pero luego, después del gol quisimos cerrar el partido; y no pudo ser. Hablamos de estar atentos, que iban a salir a atacar. Pero no hemos sabido gestionarlo», contestó a Efe Luis Enrique este jueves en Qatar.

«Para nada estoy contento, no celebro derrotas. Y en el fútbol no sólo no existen cuadros buenos ni cuadros malos, sino que, además, los cuadros van cambiando, ya lo veréis», manifestó el técnico asturiano este jueves tras el susto que a la Roja le dieron los samuráis azules. «Nos han tirado tres veces a portería y nos han hecho dos goles; nosotros tuvimos dos ocasiones al final, dos de Marco (Asensio) y una de Dani Olmo, pero hemos perdido y no estoy para nada contento, aunque se haya cumplido el objetivo, que era pasar a octavos», manifestó este jueves en el estadio Al Khalifa tras perder con Japón.

Luis Enrique, que comentó que «no sabía» que hubo un momento en el que España estaba virtualmente eliminada. «No estoy pendiente del otro partido, no lo sabía. ¿Sí? ¿Qué había marcado Costa Rica? No me he enterado», admitió el seleccionador español, que al ser preguntado si creía que en el segundo gol japonés -revisado por el VAR- el balón había salido del campo antes de ser centrado hacia Ao Tanaka, autor del tanto de la remontada nipona, comentó que había visto una foto, pero que no le parecía verdadera. «He visto una foto y tiene que ser falsa. O estar manipulada. No puede ser», añadió el técnico de la Roja, que recalcó que él, «en cada momento» alinea a los que cree que «son los mejores para cada partido».



Acerca del rival en octavos de final, Marruecos, Luis Enrique indicó: «Ahora tenemos que recuperarnos, es lo primero que tenemos que hacer, pero en cuanto al siguiente rival, va a ser muy difícil». «Marruecos acabó primera y va a ser un partido muy complicado. Seguramente ha dado hasta el momento la gran sorpresa, quizá junto a Australia, pero no va a ser fácil derrotarlos», añadió.



«Ahora quedan 16 equipos en el Mundial y hay que seguir mejorando», apuntó el seleccionador español, que , cuestionado por la reacción japonesa nada más comenzar la segunda mitad opinó que «una competición de este tipo implica esto». «Cuando no tiene nada que perder, el rival sale a por todas. Arriesga al máximo y te mete en problemas», opinó Luis Enrique. «Siempre hay que buscar soluciones, porque estas situaciones se van a repetir. Pero esto creo que les pasará a todos. No creo que haya una solución mágica, de tocar un botoncito y que se arreglen las cosas de forma automática», comentó el seleccionador de España después de perder contra Japón este jueves y acabar segunda de grupo.