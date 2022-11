Con el objetivo de amarrar la clasificación para octavos y con la posible vuelta al once titular de Memphis Depay, Países Bajos espera a la anfitriona, Catar que, sin ningún tipo de opción competitiva, enfila su despedida del Mundial. El equipo de Louis Van Gaal necesita al menos puntuar ante el equipo más flojo del torneo para asegurar el pase a la siguiente ronda sin estar pendiente del marcador del otro encuentro, entre Ecuador y Senegal, ambos también con posibilidades.

Louis Van Gaal no acabó satisfecho del rendimiento de sus jugadores en el choque ante Ecuador que terminó con empate. Reconoció la superioridad del adversario y dio por bueno el punto cosechado que arrima a Países Bajos a los octavos de final. La vuelta de Memphis Depay, que en los otros dos encuentros irrumpió al campo desde el banquillo, es una posibilidad real para un once que puede sufrir otras variaciones como la de Xavi Simons para el centro del campo o de Tyrell Malacia para la zaga.

Memphis parece haberse restablecido de la lesión que le ha tenido fuera de circulación en el Barcelona. Necesita partidos el atacante y el choque contra Catar puede ser un momento propicio.

«Ojalá sea titular contra Catar. ¿Jugar los 90 minutos? Tendríamos que ver cómo me va durante el partido, pero sí, creo que soy capaz de jugar los 90 minutos», comentó Memphis. «Quería haber entrado antes en el equipo pero entiendo al seleccionador». Países Bajos pretende aprovechar la buena dinámica de Cody Gakpo para sacar adelante el duelo contra el anfitrión, uno de los equipos más flojos de la competición y el primero en ser eliminado del torneo.

Haga lo que haga, el equipo que dirige el español Félix Sánchez quedará fuera del torneo en la fase de grupos. Pretende decir adiós al mundial con un resultado positivo, al menos puntuar, para no convertirse en el primer anfitrión en la historia del torneo que pierde los tres encuentros de la fase de grupos. «Nuestro objetivo era ser competitivos... Llevamos muchos meses trabajando para poder dar un buen rendimiento. Pero a veces las cosas no salen como uno espera. No hemos estado a nuestro máximo nivel. Fuimos competitivos pero no mejoramos», opina el responsable del combinado catarí.

También maneja cambios Sánchez para el duelo ante el cuadro oranje y mantener en el once a Mohammed Muntari que hizo el hasta ahora único gol catarí en el torneo. El atacante ocupará el lugar de Hasan Al Haydos mientras que Tarek Salman también cuenta con opciones de salir de titular en detrimento de Homam Ahmed.

Alineaciones probables:

Países Bajos: Andries Noppert; Denzel Dumfries, Matthijs De Ligt, Virgil Van Dijk, Nathan Ake; Xavi Simons, Frankie De Jong, Daley Blind; Cody Gakpo, Steven Bergwijn y Memphis Depay.

Qatar: Mershaal Barshman; Ismaeel Mohammad, Pedro Miguel, Boualem Khoukhi, Abdelkarim Hassan, Tarek Salman; Karim Boudiaf, Assim Madibo, Mohammed Muntari; Almoez Ali y Akram Afif.

Árbitro: Bakary Gassama, de Gambia.

Estadio: Al Bayt

Hora: 14.00 (Gol Mundial)