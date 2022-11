Asensio: «Luis Enrique busca la perfección»

El salto de calidad en el rendimiento de Marco Asensio con la selección española se debe a la exigencia del seleccionador Luis Enrique Martínez, como aseguró el mallorquín que reconoció que siempre «busca la perfección» y siente «confianza» con el asturiano. «Tanto en el grupo como individualmente, Luis Enrique se centra mucho en los movimientos que hacemos, lo analiza todo y nos explica su idea de juego, como quiere atacar y defender. Busca la perfección. Es muy exigente en todo el posicionamiento de cada jugador, por eso siempre se enfoca en el equipo y en lo que quiere de cada uno», aseguró en rueda de prensa.

Asensio marcó ante Costa Rica su primer gol en un Mundial, en su segunda participación, y mostró su felicidad con la confianza que siente de Luis Enrique para mostrar su mejor nivel. «Me encuentro muy bien. Ayer salió un gran partido en general de todo el equipo, yo personalmente estoy contento por el gol y por poder aportar muchas cosas. Acomodándome a lo que me pide Luis Enrique, estoy muy cómodo y feliz con la confianza que me está dando», confesó.



Fue titular jugando como delantero centro, en la posición de 9 en la que ha comenzado a brillar. «Desde el primer día Luis Enrique me dijo que podía jugar en varias posiciones. De nueve es una posición en la que cada uno tiene que respetar su espacio porque jugamos como equipo. Tenemos que estar muy coordinados defensiva y ofensivamente. Me pide estar coordinado con los interiores y los extremos para que cada uno juegue en su posición y espacio».



«No lo sé si puede ser un punto de inflexión. Para mí el Mundial es muy importante y así lo voy a afrontar. Es cada cuatro años y no es porque acabe contrato este Mundial en especial lo estoy afrontando con mucha ilusión por todo lo que he pasado y por lo especial que es este grupo».



En un momento de éxito reflexionó Asensio por lo que ha crecido cuando no tenía la continuidad que deseaba y desde la autocrítica. «Aunque sea joven llevo muchos años en el fútbol profesional, sé como vienen las cosas e intento aprender de cuando vienen mal dadas. Ser autocrítico, analizar bien la situación. Me miro a mí mismo para que no me influya lo de fuera. Sigo el camino que me marco para cumplir mis objetivos sin que me pueda entorpecer lo de fuera». Desde ahí encontró en la confianza de Luis Enrique lo que en ciertos momentos le ha faltado en el Real Madrid. «La temporada pasada fue buena, me faltó continuidad al final y la llamada de Luis Enrique me hizo mucha ilusión porque tenía muchas ganas de volver. Lo di todo y desde ahí he podido seguir viniendo para estar satisfecho con mi trabajo».



El éxito de Luis Enrique como entrenador radica para Asensio en que «es una mezcla de la experiencia como jugador y entrenador» y porque «sabe enviar y transmitir muy bien el mensaje a los jugadores». Resaltó que ha logrado que todos vayan unidos a por el objetivo. «Nos convence, nos gusta lo que nos dice y hace que todos vayamos en la misma dirección que siempre queramos más y compitamos al máximo».



La goleada a Costa Rica, la mayor de la historia de la selección española en un Mundial, no desvía la mirada de los internacionales. Asensio mostró la mentalidad que tienen, centrados ya en Alemania y la opción de firmar el pase a octavos de final en la segunda jornada. «Alemania es una selección potente, con grandísimos jugadores. Sabemos que tenemos un partido muy complicado porque es una selección que juega muy bien al fútbol. Lo afrontaremos con máxima seriedad, sabiendo que nos pondrá en muchos apuros. Es un partido muy exigente. Vamos a hacer nuestro partido e intentar lograr los tres puntos», defendió.