El orgullo catarí y la reválida de Mendy

Catar decepcionó en el estreno de su Mundial, sin tirar a puerta contra Ecuador y muy lejos del fútbol de aquella selección campeona de Asia en 2019, y afronta este viernes la oportunidad de resarcirse y tirar de orgullo ante una Senegal que también cayó 0-2 en su debut, que no cuenta con su gran estrella Sadio Mané y el que estaba llamado a ser su gran baluarte, Edouard Mendy, llega señalado. Críticas por una mala salida en un centro que supuso el primer gol de Países Bajos, que llegó ya en el minuto 84 obra de Cody Gakpo, y por un rechace mal orientado tras el que Davy Klaassen hizo la sentencia en el noveno minuto de añadido.

Tras resistir ante una de las selecciones llamadas a luchar por cosas importantes en Qatar 2022, a Senegal se le escaparon los puntos en las porterías. Por un Mendy que ya en el Chelsea, donde el español Kepa Arrizabalaga le ha quitado el puesto, dio señales de caída, y en el otro lado un Andries Noppert que dio la razón a Van Gaal. Sorprendió el experimentado técnico con el portero del Heerenveen como titular tras haber apostado previamente por Remko Pasveer, de 39 años. Y no le falló. Dos paradas claves con 0-0 y otra tras el 1-0 para darle la victoria a los suyos y dejar sin premio a Senegal.

La selección africana echó mucho de menos a Mané, como no podía ser de otra manera. Ismaila Sar y Krepin Diatta no son lo mismo, y se notó en la circulación de balón en los metros finales. Sin embargo, pudieron volver al hotel con algo a lo que agarrarse, como poner en aprietos a Países Bajos, algo que ni siquiera le quedó a Catar. Y hablando de porteros, si Mendy fue señalado, el catarí Saad Al Sheeb no fue menos. Salidas alocadas, inseguridad en los blocajes y un penalti flagrante. Desde el inicio se atisbó que era un peligro.

Se vio con facilidad, como lo superior que fue Ecuador, que llegó tras 270 minutos sin anotar, fallando dos penaltis, y a los 31 minutos ya logró dos goles y otro anulado nada más arrancar el encuentro. La Catar dirigida por el español Félix Sánchez no dio sensación de ser la campeona de Asia ni de haber estado concentrados, aislados de toda realidad exterior, durante semanas para preparar su gran día.

Sin hacer cálculos para meterse en octavos de final, lo mínimo para Catar es defender su orgullo. No permitir que sus aficionados abandonen masivamente el estadio al descanso, como sucedió en el partido inaugural, y siguiendo las palabras de su seleccionador, tomar como ejemplo las sorpresivas victorias de Arabia Saudí y Japón. Un duelo inédito, que será la primera vez en la que Senegal se enfrente a una anfitriona del Mundial y que se disputará en Al Thumama, el estadio en el que el jueves España se dio un festín (7-0) ante Costa Rica.

- Alineaciones probables:

Catar: Al Sheeb; Pedro Miguel, Al Rawi, Khoukhi, Hassan, Ahmed; Waad, Boudiaf, Hatem; Afif y Almoez Ali.

Senegal: Mendy; Sabaly, Koulibaly, Cisse, Jakobs; Mendy, Gueye, Kouyaté; Jackson, Dia y Sarr.

Árbitro: Antonio Mateu Lahoz (España).

Estadio: Al Thumama

Hora: 14:00 (hora española)