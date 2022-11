Take Kubo: «Es importante no cometer errores»

Take Kubo, centrocampista de la Real Sociedad y exjugador del Real Mallorca, consideró que para su selección será «importante no cometer errores» este miércoles ante a Alemania, en su estreno en el Mundial de Qatar 2022.

«Creo que perdieron su primer partido en el último Mundial (ante México 0-1), así que no podemos esperar a que vuelvan a cometer el mismo error», dijo Kubo, quien señaló que así mismo para su equipo será clave reducir los fallos «y no hacer nada extraño», aunque apuntó que no será fácil ante un rival como Alemania.

«Si las cosas no van bien, podemos impacientarnos, aunque no somos de los que se impacientan si esto ocurre», añadió el zurdo realista, quien indicó que ha hecho todo lo posible para llegar en condiciones al estreno, que está «listo» y espera que se note.

«No creo que debamos intentar salir a defender, aunque no se puede evitar que nos presionen. Pero debemos mostrar nuestro carácter», comentó Take Kubo a los periodistas.

Mientras, el técnico nipón, Hajime Moriyasu, afirmó en la conferencia de prensa oficial de la previa que el objetivo de su equipo es salir a por la victoria: «Nos hemos preparado bien para todos los partidos del torneo en los que buscamos llegar lejos consiguiendo los mejores resultados».

Aunque precisó que el partido será «difícil», como el grupo, que completan España y Costa Rica, aseguró que tiene «jugadores capaces de lograr buenos resultados» e invitó a la afición presente en Qatar a que acuda al estadio Al Thumama a apoyarlos y exprese «confianza en su equipo».

Maya Yoshida, jugador del Schalke germano, comentó que encaran el choque dispuestos a «mostrar el mejor nivel» ante un rival al que conocen «bien», dado que hay muchos jugadores en la convocatoria nipona que militan en clubes alemanes.