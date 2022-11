Un Mundial rojo y negro

El Real Mallorca también participa en el Mundial de Qatar. El club balear estará representado por dos de sus futbolistas en la gran cita que se pondrá en marcha el próximo fin de semana. Predrag Rajkovic (Serbia) y Kang In Lee (Corea del Sur) ejercerán como embajadores bermellones en un torneo del que se ha caído en el último momento por lesión el ghanés Iddrisu Baba. Además, habrá otros seis exfutbolistas de la entidad defendiendo sobre el campo otras cinco selecciones (Marco Asensio, Take Kubo, Ante Budimir, Pervis Estupiñán, Thomas Partey y Baba Rahman), uno en los banquillos (Lionel Scaloni) y otro al frente de una federación (Samuel Etoo).

La mayor decepción al situar a todos los jugadores sobre el mapa la firmaba este lunes Iddrisu Baba. Lesionado durante el último encuentro de Liga contra el Atlético de Madrid, el centrocampista del Mallorca se caía a última hora de la lista de convocados del seleccionador ghanés, Otto Addo. Pese a que se trata de una dolencia leve -sufre una elongación de grado uno en el bíceps femoral derecho que le va a tener de baja entre siete y diez días-, el técnico prefería no arriesgar y lo acababa dejando al margen de los 26 elegidos, entre los que sí están, por ejemplo, otros dos conocidos del público de Son Moix como Thomas Teye Partey o Abdul Rahman Baba. La proximidad del torneo ha perjudicado al futbolista rojinegro, que aparentemente contaba con la confianza de su entrenador.

Thomas, mediocentro del Arsenal, y B. Rahman, defensa del Reading.

Una vez confirmada la baja de Baba, que se venía masticando durante todo el fin de semana, el propio Mallorca enviaba un mensaje de ánimo al jugador, de 26 años, que se encontraba ante una de las grandes oportunidades de su carrera. «Ejemplo de lucha y entrega. El sol volverá a brillar. El futuro es tuyo», señalaba el club balear en sus redes sociales. Un apoyo al que sumaban, a través de los mismos canales, otros muchísimos aficionados.

Sin Baba en el Mundial, le tocará Rajkovic y Kang In Lee portar la bandera mallorquinista. El más experto en duelos internacionales es el portero, que ha representado a la selección de Serbia, con la que debutó hace casi una década, en 28 ocasiones. La última vez fue el pasado mes de junio, en Belgrado y contra Eslovenia. Rajkovic competirá en la primera fase del torneo contra Brasil, Suiza y Camerún.

Estupiñán y Budimir.

A Kang In Lee se le presenta una de las grandes ocasiones de su ascendente trayectoria. El surcoreano, que últimamente no venía contando para Paulo Bento, terminó encontrando acomodo en la lista definitiva. Ha sido internacional en seis ocasiones, aunque no juega un minuto desde marzo de 2021. Ahora mismo, el gran aval del 19 del Mallorca es su gran momento de forma y el liderazgo que mostró cuando le tocó tirar de los combinados menores del país. Como hizo en el Mundial sub’20 del año 2019, cuando condujo a la selección asiática hacia el subcampeonato y fue designado como el MVP del torneo.

Kubo y Asensio.

Entre los exmallorquinistas que viajan a Qatar destaca por encima del resto el calvianer Marco Asensio. El futbolista del Madrid vivirá su segunda experiencia mundialista tras la de hace cuatro años en Rusia y será uno de los referentes del cuadro de Luis Enrique. Take Kubo, que se enfrentará a España en la fase de grupos, es otro de los rostros familiares. Igual que el de Ante Budimir, que recibió la primera llamada de Croacia cuando todavía era jugador bermellón.