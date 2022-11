Grupo H: Portugal, Ghana, Uruguay y Corea del Sur

El último baile de Cristiano Ronaldo como referente de Portugal en un complejo Grupo H. Con 37 años y lejos de su mejor versión en el Manchester United, Cristiano Ronaldo se dispone a disputar su quinta Copa del Mundo y más que probablemente la última. El objetivo, poner un broche dorado tras las frustraciones alcanzadas en este torneo. El capitán y hombre récord de la selección de Portugal, con la que ha ganado una Eurocopa y la Liga de Naciones, expone sus cualidades y su habitual ambición y hambre de éxitos como líder del equipo de Fernando Santos, que llega rodeado de tremendas dudas tras verse abocado a disputar la repesca para estar en Catar y que se quedó fuera de la fase final de la Liga de Naciones con una derrota por 0-1 ante España en Braga.

El técnico lisboeta no escapó a las críticas. Tras ocho años en el cargo y pese a los dos títulos alcanzados no ha evitado ser cuestionado por sus planteamientos, a veces conservadores, disponiendo de una gran plantilla. Portugal no brilla en un Mundial desde que acabó tercero en Inglaterra'66 guiado por el gran Eusebio y ahora, pese a los problemas futbolísticos que no logra eludir, encara esta cita como una nueva reválida para Cristiano y compañía.

Con la llegada de nuevo talento, el seleccionador ha ido dando entada a jóvenes valores, como el meta Diogo Costa, el mediocampista Vitinha, el extremo Rafael Leao o incluso Diogo Jota, quien se perderá el Mundial tras lesionarse con el Liverpool ante el Manchester City.

Quien parece ser intocable es el central Pepe. Con 39 años, el ex del Real Madrid y actual jugador del Oporto es titular absoluto con Portugal e indispensable en el centro de la defensa, donde normalmente forma pareja con Rúben Dias, del Manchester City. Tampoco estará por lesión Pedro Neto y, si llegan, otros lo harán mermados como Danilo Pereira y Nuno Mendes.

En todo caso, y a parte de la aportación de Cristiano Ronaldo y de su influencia, se antoja clave que aparezca la magia de dos jugadores determinantes en el último tercio del campo, Bernardo Silva y Bruno Fernandes, así como la velocidad de Rafael Leao, para desmontar a sus rivales.

- Clasificación FIFA: 9

- Fases finales: 7 (1966, 1986, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018)

- Mejor participación: Tercero (3ª 1966)

- Entrenador: Fernando Santos (POR, 68)

- Figura: Cristiano Ronaldo

- Once tipo: Diogo Costa; Joao Cancelo, Danilo Pereira, Rúben Días, Nuno Mendes, Ruben Neves, Willian Carvalho, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Rafael Leao y Cristiano Ronaldo.

GHANA

Opción de revancha para las 'Black stars'. Clasificada para el Mundial por cuarta vez en las últimas cinco ediciones, la selección de Ghana se presenta entre la ambición y la revancha, enfrentada a la Uruguay que frustró en los penaltis su mejor aventura en el torneo en los cuartos de final de Suráfrica 2010, con aquella famosa mano decisiva de Luis Suárez que evitó el triunfo africano, y a la Portugal que lo despidió en la fase de grupos de Brasil 2014, en su regreso a la competición después de su ausencia en la anterior edición.

También presente en Alemania 2006, cuando cayó en los octavos de final, Catar 2022 la ofrece el desquite... O la oportunidad de recuperar el tiempo perdido, sentirse capaz de todo y desafiar a Cristiano Ronaldo y a Luis Suárez, tan presentes en sus dos últimos participaciones y en las dos eliminaciones que componen sus desvelos más recientes en la Copa del Mundo, en la que debutará en noviembre el medio centro del Arsenal Thomas Partey. El Uruguay-Ghana permanece en la memoria de todos. Imborrable. La mano de Luis Suárez en el minuto 119 para evitar el gol que habría dado el pase en la prórroga a la selección africana ("Fue la atajada del Mundial", dijo después el '9' charrúa); el posterior penalti contra el larguero de Gyan con la victoria y las semifinales en sus botas; la definitiva tanda de penas máximas, con dos paradas del portero Fernando Muslera y el lanzamiento decisivo, al estilo Panenka, de Sebastián 'El Loco' Abreu son historia en el torneo. En los cuartos de final se quedó entonces Ghana. Es su mejor registro en una Copa del Mundo, en la que fue eliminado en su última presencia en la fase final, en 2014, por Portugal, con la que también se reencontrará en el grupo H. Entonces, en la última cita de esa ronda, Cristiano Ronaldo marcó a última hora el tanto que derribó a las 'Estrellas Negras', cuyo balance en el torneo es de cuatro victorias en doce partidos en sus cinco participaciones. Empató tres choques, perdió cinco, marcó 13 goles y recibió 16.

La selección con peor ránking FIFA de todas las clasificadas está en Qatar 2022 porque superó en la última ronda previa a Nigeria por el valor doble de los goles como visitante, después del 0-0 del duelo de ida en casa y el 1-1 del enfrentamiento de vuelta fuera, con el gol que valió el pase al Mundial anotado por Thomas Partey, su referencia más visible y su mejor jugador, cuya evolución lo dirigirá ahora al torneo intercontinental con 28 años.

En el grupo que entrena Otto Addo, el técnico que asumió el mando como entrenador principal justo para la eliminatoria previa de clasificación al Mundial y que ahora ha sido renovado hasta diciembre de 2022 para dirigir el rumbo de su selección en la competición, sobresale el potente centrocampista del Arsenal (ahí llegó desde el Atlético de Madrid en el verano de 2020), que además destaca como goleador cuando juega como internacional: en sus 34 encuentros con Ghana ha sumado 12 tantos. Es un hombre crucial en Qatar 2022. Finalmente no estará el mallorquinista Baba tras la lesión sufrida en el partido ante el Atlético de Madrid.

- Clasificación FIFA: 61

- Fases finales: 3 (2006, 2010, 2014)

- Mejor participación: Cuartos (7ª 2010)

- Entrenador: Otto Addo (GHA, 47)

- Figura: Thomas Partey

- Once tipo: Jojo Wollacott; Denis Odoi, Daniel Amartey, Alexander Djiku, Baba Rahman; Idrissu Baba, Thomas Partey, Mohammed Kudus; Jordan Ayew, André Ayew y Kamaldeen Sulemana.

URUGUAY

El cóctel de Diego Alonso. Uruguay acude al Mundial de Catar 2022 en pleno relevo generacional, entre la despedida celeste de Luis Suárez, Diego Godín o Edinson Cavani y el debut de Fede Valverde o Darwin Núñez; un recambio que también alcanzó al banquillo, donde, tras casi 16 años, Diego Alonso sustituyó al longevo Óscar Washington Tabárez.

Tras una racha de malos resultados durante las eliminatorias sudamericanas, el 'Maestro' fue cesado en noviembre pasado y, un mes después, el exfutbolista que siempre quiso ser entrenador, según reveló en una reciente entrevista con EFE, se hizo cargo de la selección uruguaya con el objetivo de conseguir el boleto a Catar. Tras meses de apuros, Uruguay se clasificó tercera, solo por detrás de Brasil y de Argentina, y llega con la aspiración de alcanzar su mejor clasificación de los últimos tiempos, la cuarta plaza en Sudáfrica 2010.

Campeona en 1930 y 1950, además de ganadora del oro olímpico en 1924 y 1928 -los mundiales oficiosos que permiten a la Celeste lucir cuatro estrellas sobre su escudo-, Uruguay se presentará en la cita catarí con una pléyade de nombres conocidos en el fútbol internacional, pues el grueso de su plantel milita en el extranjero.

Salvo sorpresa mayúscula, cinco referentes pondrán fin a su carrera en la selección: Luis Suárez, Edinson Cavani, Diego Godín, Fernando Muslera y Martín Cáceres. Si de algo puede estar seguro el mundo del fútbol uruguayo es que en este país de 3,5 millones de habitantes hay generación de relevo para nombres como esos, que integraron el equipo que fue cuarto en Sudáfrica, o el de Diego Forlán, quien fue nombrado mejor jugador del torneo y que ya está retirado.

La savia nueva en la selección está hecha de nombres como los de Ronald Araujo, finalmente en la lista, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur o Darwin Núñez, todos ellos en importantes ligas europeas y con papeles más que destacados hasta el punto de que Alonso dijo a EFE que «no son futuro, sino presente».

Al reciente título de Liga de Campeones logrado por Valverde con el Real Madrid, se suma el protagonismo alcanzado por Núñez, quien, tras ser máximo goleador en la Liga portuguesa con el Benfica, fichó por el Liverpool inglés por 100 millones de dólares, convirtiéndose en uno de los pases más caros en Europa.

- Clasificación FIFA: 14

- Fases finales: 13 (1930, 1950, 1954, 1962, 1966, 1970, 1974, 1986, 1990, 2002, 2010, 2014, 2018)

- Mejor participación: Campeón (1930, 1950)

- Entrenador: Diego Alonso (URU, 47)

- Figura: Luis Suárez

- Once tipo: Sergio Rochet; Guillermo Varela/Ronald Araujo, José María Giménez, Diego Godín, Matías Viña; Matías Vecino, Rodrigo Betancur, Federico Valverde, Giorgian De Arrascaeta; Darwin Núñez y Luis Suárez.

COREA DEL SUR

El vértigo de Son Heung-min. Corea del Sur, dirigida desde agosto de 2018 por el portugués Paulo Bento, afronta el Mundial con atrás y en la construcción del juego y sin un once claro, aunque puede complicarle la vida a todos sus rivales gracias a su velocidad en ataque y al talento de su capitán, Son Heung-min, incluido entre los convocados pese a su reciente operación en la cuenca ocular.

Los 'guerreros Taeguk' han alternado últimamente buenos resultados como victorias ante Chile, Egipto o Camerún con goleadas encajadas, como ante Brasil (1-5) o Japón (0-3), fruto de su irregularidad. Si acaso, la constante que ha trascendido de estos choquess tan desiguales han sido los problemas en defensa que ha experimentado la "roja de Asia".

Ya fuera en la salida de balón, los achiques, las marcas, o las transiciones, la zaga surcoreana lo pasó francamente mal ante una Brasil que pudo anotar fácilmente 7 u 8 tantos, regaló el partido ante Paraguay, y titubeó excesivamente en los otros dos cruces.

Paulo Bento, que ha citado al mallorquinista Kang In Lee, ha pedido mejorar los aspectos defensivos y a la par confía en el olfato de gol del que puede ser el tridente titular en el Mundial, Son Heung-min, Hwang Hee-chan y Hwang Ui-jo. Su dilema pasa por sacar el máximo potencial del capitán surcoreano, toda una figura en Inglaterra y en el fútbol internacional, que con demasiada frecuencia con la selección se ve obligado a alejarse del área para desatascar el juego en la zona de tres cuartos.

La de Catar será su décima participación consecutiva en una fase final con el mejor recuerdo del cuarto puesto alcanzado en condición de coanfitriona, altura que en esta ocasión, de nuevo, es una quimera.

- Clasificación FIFA: 28

- Fases finales: 10 (1954, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018)

- Mejor participación: Cuarto (4º 2002)

- Entrenador: Paulo Bento (POR, 53)

- Figura: Son Heung-Min

- Once tipo: Kim Seung-gyu; Kwon Kyung-won , Kim Min-jae, Kim Young-gwon, Kim Jin-su; Hwang In-beom, Jung Woo-young; Hwang Hee-chan, Lee Jae-sung, Son Heung-min; y Hwang Ui-jo.