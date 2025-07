Jorge Martín seguirá en Aprilia en 2026: "Hemos tenido una gran pelea, pero es posible volver a enamorarse"

El piloto español de MotoGP Jorge Martín (Aprilia) confirmó este jueves que seguirá en la marca italiana en 2026, pese a haber vivido unos últimos meses «difíciles» y de «pelea», aunque cree que «es posible volver a enamorarse», al mismo tiempo que defendió que ahora es «mejor piloto y más preparado», aunque debe armarse de «paciencia» tras perderse por lesión el inicio del Mundial.

«Estoy muy contento de volver a estar aquí. Sin duda, ha sido un periodo de unos meses muy difíciles para mí, sufriendo mucho, con muchas lesiones, pero estoy contento de estar aquí y contento de decir que voy a continuar en Aprilia en 2026», arrancó Martín su comparecencia previa al Gran Premio de República Checa de MotoGP, duodécimo evento del calendario.

Tras las graves lesiones por múltiples caídas en la pretemporada y el inicio del Mundial, 'Martinator' empezó a tener «muchas dudas», no solo sobre su futuro, sino también sobre sí mismo. «Tenía que adoptar una decisión sobre mi futuro, y era o probar la Aprilia durante unas carreras más, o activar esta cláusula de la que todos sabemos», relató.

«Aprilia luchaba por sus derechos, y a partir de ese momento tenía que luchar por lo que era lo mejor para mí, que era tratar de avanzar a otro proyecto, pero luego empezamos con esta lucha. Querría haber continuado, a lo mejor, en esta pelea, pero en la vida a veces tenemos que adoptar decisiones, y ahora la decisión es quedarme aquí en Aprilia durante una temporada más», explicó, además de confesar que el rendimiento de la moto en las últimas carreras también influyó. «No soy idiota y veo que tenemos mucho potencial», dijo.

El de San Sebastián de los Reyes dejó claro que no quería hablar de la cláusula de liberatoria que defendió que estaba en su contrato, pero dejó claro que «si la cláusula no hubiera estado en el contrato, no habría tenido ningún sentido» decidir activarla. «No soy un idiota, yo lo entendí de una manera, ellos de otra distinta, y por eso tuvimos esas conversaciones durante estos meses, pero lo importante es que estoy aquí con Aprilia», sentenció.

«No tenía la oportunidad de probar la moto, por eso la solicité, y tenía que adoptar la decisión y la decisión fue aquella. Sin duda creo que estar en el hospital no ayudaba, porque quizás si hubiese arrancado la temporada como una temporada normal, no habría ocurrido, nunca lo sabremos, pero lo importante es que ahora estamos aquí y todo está ya cerrado», agregó.

«Las relaciones son como una montaña rusa, te enamoras, después puedes tener algunas 'peleillas', pero si te gusta la otra persona, trabajas arduamente para estar juntos y luchar por tus objetivos. Y este es el punto en el que estamos ahora mismo. No puedo decir que no haya pasado nada, hemos tenido una gran pelea con Aprilia, pero ahora es el momento de empezar a construir juntos, partes queremos estar por el momento juntas y queremos ganar en el futuro. Es posible volver a enamorarse», comparó el vigente campeón.

Además, Martín quería «que todo estuviese cerrado» y «finiquitado» antes de volver a la competición. «Quería cerrarlo rápido. No podía entrar en pista con tantas preocupaciones en la mente. Y también he visto la mejora. Lo que vi en los test de Montmeló, Malasia y Catar era siempre muy negativos, por eso dudaba tantísimo. Pero ahora puedo ver cómo Aprilia me ha rodeado, me ha acogido, me ha ayudado a estar en este lugar seguro y he cambiado un poco mi mentalidad», agradeció.

"no lamento nada, todo lo que he hecho ha sido por mi carrera"

Y el regreso con el equipo no ha sido fácil. «Pude sentir un poco esa tensión, pero lo más importante entre un piloto y un equipo es comunicarse. Si hay algo mal, tienen la libertad de hablar conmigo y viceversa. Y no me he disculpado porque siento que no necesito disculparme por nada, he hecho lo que consideraba que era lo mejor para mi carrera. Si sienten que tengo que hacer algo para mejorar la relación, lo haré, para mí es superimportante tener esa familia en el 'paddock'», comentó.

«No lamento nada. Creo que todo lo que he hecho durante estos meses era lo que yo consideraba que era mejor para mi futuro y para mí. Nadie puede entender exactamente lo que sientes cuando estás ahí en el hospital con 12 costillas rotas, no puedes dormir en una semana, y nadie puede entender lo que me pasa por la mente en ese momento. Así que lo que he hecho, lo he hecho porque era lo que pensaba que era mejor para el futuro, igual que ahora que he decidido quedarme aquí», añadió.

Ahora, el madrileño se siente «preparado» para volver. «A nivel de condición física, me siento mejor que nunca. Sin duda, necesito muchas horas de rodaje sobre la moto, pero a nivel físico y mental he trabajado muchísimo. Me he valido de este tiempo fuera de la pista para trabajar sobre mí, sobre mis prestaciones, y considero que soy un piloto mejor y mejor preparado», advirtió.

«Estoy superentusiasmado, no me gusta estar aquí enfrente, me gustaría estar en el 'paddock', es extraño estar aquí en solitario ante todos los medios, pero tengo muchísimas ganas. Todo está donde tiene que estar», afirmó, antes de confesar que «cuando estaba en el hospital, no sabía si iba a ser capaz de subir a una moto».

Y también le ayudó no centrarse en los mensajes en redes sociales. «Los fans son superimportantes, son el motor de nuestro deporte y nuestras vidas. Sin ellos sería imposible continuar compitiendo sobre estas motos, pero he hecho lo que yo consideraba que era mejor para mi vida, para mi futuro, y eso es todo. Espero que algunos de ellos vuelvan a mi lado, pero honestamente tampoco me fijo mucho en las críticas y me centro en mi entorno y mi familia para ser fuerte», valoró.

Y es que «solo» su padre y su novia son «verdaderos conocedores» del sufrimiento en los últimos meses y de sus pensamientos. «Estar aquí me demuestra el coraje que tengo y si puede me da aún más motivación» destacó, además de revelar que lo que más ha aprendido es de su «autoconfianza».

No obstante, fue cauto con su regreso este fin de semana en Brno. «No quiero especular sobre resultados. Estoy aquí plenamente recuperado, voy a tratar de dar el 100% como siempre. Estoy aquí para competir, no estoy para dar vueltas, sino para dar el máximo. Era importante llegar a Brno antes del parón veraniego para tener esas primeras impresiones y trabajar durante el verano para volver más fuertes. Quedan aún 12 o 13 carreras por delante, así que tenemos oportunidades de conseguir podios y ganar carreras», señaló.

«Puedo regresar a mi nivel. La cuestión es entender cómo ha mejorado el nivel durante este año, porque he estado fuera. En nueve meses he disputado una carrera y ese es el principal problema. Me he perdido 6.000 kilómetros, así que tengo que armarme de paciencia y tomarme tiempo. No sabemos si mañana a lo mejor lograré estar en la tercera posición o decimoquinta. Así que lo veremos y estoy contento de estar aquí y feliz de volver a estar suficientemente fuerte para volverme a subir a la moto», concluyó.