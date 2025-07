Di Giannantonio supera con récord a los Márquez en la Práctica en Sachsenring

El piloto italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati) fue el más rápido este viernes en la Practice de MotoGP del Gran Premio de Alemania, undécima prueba del Mundial de motociclismo, con récord del circuito de Sachsenring, arrebatándole este primer lugar a Álex Márquez (Ducati), segundo, y Marc Márquez (Ducati), tercero.

El piloto de Roma, de 26 años, se impuso este viernes a Marc Márquez, 'rey' del trazado alemán -ha ganado en la categoría reina de 2013 a 2021-, con una sensacional y sorprendente último giro con gomas nuevas a Sachsenring, parando el crono en 1:19.071 para bajar en casi cuatro décimas el hasta ahora récord del circuito que ostentaba el español Jorge Martín, todavía ausente por sus lesiones.

Di Giannantonio, que es la primera Practice que lidera esta temporada, tuvo que apurar demasiado para hacer el mejor tiempo, después de que en el intento que parecía óptimo tuviera que abortar al encontrarse con Marc Márquez por el camino. Pero no fue el mejor día del ilerdense, que después de dominar la FP1 no pudo ser el mejor en ninguno de los cuatro sectores.

El ocho veces campeón del mundo marcó un mejor tiempo de 1:19.461 y no colocó neumáticos nuevos en los últimos 10 minutos, mientras en los equipos rondaban con la idea de que en sábado y domingo aparecerá la lluvia y la variedad de gomas no será un problema. La sensación es que Marc Márquez no pudo cuadrar la vuelta perfecta, y quedó al final tercero a unas tres décimas del italiano.

Buenas noticias para Álex Márquez. Después de recibir el visto bueno para poder correr el fin de semana todavía tocado de su lesión en la mano, no solo se metió en ese 'top 10' que le permite avanzar directamente a la Q2, sino que fue segundo con un tiempo de 1:19.408, el que era récord de la pista hasta que Di Giannantonio voló en Sachsenring.

La primera moto no Ducati fue la Yamaha de Fabio Quartararo, que realizó un tiempo a cuatro décimas del piloto romano, mientras que el piloto español Pedro Acosta (KTM), quinto por delante de Franco Morbidelli (Ducati), Marco Bezzecchi (Aprilia) y Jack Miller (Yamaha). Francesco Bagnaia (Ducati) solo pudo ser noveno, con el sudafricano Brad Binder (KTM) cerrando el 'top 10'. Maverick Viñales (KTM) se quedó a milésimas de evitar esa Q1 que será clave si aparece la lluvia.

En Moto2, Celestino Vietti dominó también con récord de la pista (1:22.329) en la jornada del viernes, asegurándose su presencia en la Q2. El italiano aventajó por poco más de una décima a Senna Agius y el español Manu González completó el 'top 3' en Sajonia. Los también nacionales Marcos Ramírez y Aron Canet acariciaron ese 'podio'.

Finalmente, en Moto3, el español David Muñoz fue el más rápido en Sachsenring también con un crono récord de 1:24.767, pasando directo a esa Q2. Por detrás, David Almansa y Scott Ogden, que antes lideró la FP1 por primera vez esta temporada.