Fernando Alonso: "Hemos ejecutado mal algo, te deja mal sabor de boca"

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin) lamentó la mala estrategia de su equipo este domingo en el Gran Premio de Gran Bretaña para terminar noveno tras dos malas paradas, con «un mal sabor de boca» por una oportunidad perdida.

«La carrera ha sido complicada, difícil de leer. Muy resbaladizo el suelo cuando teníamos las intermedias, luego llegó ese chaparrón grande con el coche de seguridad. La visibilidad se puso fea ahí, no veíamos nada y luego al final cuando pusimos las de seco también sólo veía un carril. Una carrera difícil de ejecutar y para nosotros una oportunidad perdida. No estoy contento lógicamente, salíamos séptimos, acabo noveno. Hemos ejecutado mal algo. Tengo que ver la carrera», afirmó en declaraciones a Dazn.

El doble campeón del mundo fue muy crítico con las malas decisiones de su equipo. «Perdí 25 segundos en tres vueltas. Ha sido tres o cuatro vueltas más temprano de lo que tenía que haber sido. El equipo te llama a boxes, tiene más datos que tú, todos los tiempos por vuelta que se están haciendo, las temperaturas de los neumáticos. Saben la evolución y cuándo es el momento de parar y decidieron que ese era el momento y han sido 25 segundos», dijo.

«La primera parada tiene más excusa porque íbamos Hamilton, Russell, Gasly y yo, íbamos de quinto a octavo ese grupo de coches y es difícil tomar riesgo cuando estás quinto, sexto o séptimo. Es muy fácil cuanto estás el 16º, puedes tomar riesgos porque no te cambia nada. Sí que también paramos muy tarde y digo que es más entendible porque paramos todos al mismo tiempo, todos nos equivocamos en ese grupo. La primera parada fue dos o tres vueltas muy tarde, la segunda dos o tres vueltas muy temprano y eso suma a que puedas acabar en el podio saliendo el 18º como Nico, o noveno saliendo séptimo como nosotros. Una carrera desde ese punto de vista decepcionante. Así son las carreras», añadió.

Por otro lado, Alonso afirmó que parecen atinar más en este tipo de decisiones con su compañero Lance Stroll. «Dije 'yo voy a parar cuando pare Lance' porque en este tipo de situaciones suele acertar más su grupo de ingenieros. Por eso a veces me resulta difícil de entender porque tenemos otro coche que nos está dando información y si el otro coche está hasta tercera posición no sé cómo desde este lado del garaje no cogemos información. A veces la estrategia te sale bien, otras mal», afirmó.

«Cuando hay estas condiciones y Leclerc está atrás, Antonelli y no consigues aprovechar estas oportunidades que pasan esporádicamente durante el año te deja mal sabor de boca. No se puede cambiar. Hay que disfrutar de lo que queda de día, volver a casa y pensar en la próxima. Sí que me gustaría un día que haya estas condiciones cambiantes poder parar en la vuelta que paran los demás», añadió.

Por otro lado, Alonso confesó que a Adrian Newey solo le interesa el coche del próximo año. «Está trabajando, implicado y muy motivado. Sí es cierto que el coche de este año no le parece interesar. Siempre que le hemos hecho alguna pregunta coge y se va a otra oficina. Está con el modo 2026», terminó.