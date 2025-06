Fernando Alonso: "Mi carrera fue como una contrarreloj en bicicleta, fui la prolongación de Lawson"

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin) ha asegurado que su carrera en el Gran Premio de Austria, donde acabó séptimo, fue «como una contrarreloj en bicicleta», ya que fue todo el rato a rebufo del neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls), y fue «gracias» al británico Lando Norris (McLaren), que ganó con una vuelta de ventaja e hizo ondear la bandera azul para los doblados, que logró defender el puesto frente al brasileño Gabriel Bortoleto (Kick Sauber).

«No quería pasar a Liam en ningún momento, porque hoy hice una carrera como si fuese una contrarreloj en bicicleta: solo tenía que estar detrás, a rueda, beneficiarme de las tres rectas con el DRS y luego, en las cuatro curvas que había en el medio, tirar como si fuese la crono para volver a coger el primer DRS, y ya me llevaba al segundo, del segundo al tercero... Era mi única opción», señaló en declaraciones a DAZN.

En este sentido, considera que este domingo ejerció como «una prolongación» del oceánico. «Si me quedaba, iba como medio segundo más lento que Lawson, y si me quedaba ahí enganchado, cada vuelta ganaba medio segundo. Incluso me preguntaron cuándo parábamos y dije 'cuando pare él, porque si me dejáis a mí solo, no tengo este ritmo'. Hoy fuimos la prolongación de Lawson y gracias a su ritmo acabamos en los puntos», apuntó.

«Durante toda la carrera no tuvimos ritmo. Hoy es como cuando sales en bici con una grupeta y te pones el último y no das relevo a ninguno y te quedas ahí los cien kilómetros detrás. Eso es lo que hice con Lawson, porque no tenía fuerzas para ir delante, no tenía posibilidades de adelantarle. Un séptimo era impensable aquí en Austria por cómo fue todo el fin de semana. Son seis puntos que saben muy bien», continuó.

Esto y la victoria de Norris permitieron que finalmente Bortoleto no consiguiese adelantarle. «Pago yo la cena», bromeó. «Gracias a Norris, porque yo pensaba que no me podía defender de Bortoleto porque venía mucho más fuerte. Justo llegó Norris, bandera azul para Bortoleto, bandera azul para mí y acabó la carrera. Sin esa bandera azul hubiese sido imposible. Me alegro por él, había hecho fines de semana increíbles y Hülkenberg sumaba los puntos el domingo. Así se quita un poco la presión de los hombros y ya puede disfrutar un poco más las siguientes carreras», indicó.

Además, afirmó que el octavo puesto del brasileño fue «merecido». «Llevaba ya muchas carreras siendo muy rápido, muchas cronos estando delante de Nico y luego en carrera, por una circunstancia u otra, no sumaba los puntos. Ojalá esto desbloquee una buena racha en los puntos y siga creciendo en la Fórmula 1», manifestó.

«El Sauber está dando pasos de gigante Hulk salía vigésimo y acabó noveno, así que tenemos que quitarnos un poco la idea de que es el Sauber del año pasado con Bottas y con Zhou. Es un Sauber que puede estar liderando la zona media y a partir de ahora ojalá que sea la primera vez de muchos puntos para Gabriel», finalizó.