Albert Valera, manager de Jorge Martín: "Honda es una opción para 2026"

El representante del piloto español Jorge Martín, Albert Valera, ha asegurado que el madrileño «está libre de contrato para 2026» y que por ello pueden hablar «con otros fabricantes, además de reconocer que fichar por Honda »es una opción".

«Lo que podemos decir es que Jorge Martín está libre de contrato para 2026. Para nosotros está bastante claro: ha ejecutado una cláusula que tenía en el contrato y simplemente estamos siguiendo lo que está firmado. Está completamente libre, disponible, y ya veremos qué ocurre en el futuro. Tenía una cláusula en el contrato, tenía derecho a ejercerla, y así lo hizo», señaló Valera durante la FP2 del Gran Premio de los Países Bajos en declaraciones recogidas por MotoGP.

El pasado 29 de mayo, Martín, vigente campeón del mundo de MotoGP, comunicó que había decidido ejercer su «derecho» a liberarse para 2026 y ejecutar dicha cláusula liberatoria del acuerdo con Aprilia, sin «conflicto ni reproches» y para «poder mirar hacia adelante con claridad», dejando claro que «en ningún momento» ha incumplido el contrato. Días antes, el 22 de mayo, Aprilia Racing había asegurado que el madrileño tenía contrato «válido y en vigor» y que las dos partes debían «respetarlo hasta su vencimiento» a finales de la temporada 2026.

Este sábado, Valera confirmó que Honda «es una opción» para el próximo curso. «Por ahora no podemos hablar de ofertas de terceros porque quizás aún no es el momento. Tenemos que conversar y entender otras propuestas. Lo primero era asegurarnos de que Jorge quería activar esa cláusula; lo hizo y lo anunció en su comunicado. Creemos firmemente que está libre. Desde el momento en que defendemos la libertad de Jorge, podemos hablar con otros fabricantes. Me preguntáis por Honda, y sí, es una opción para el próximo año», apuntó.

El manager de Martín explicó los motivos que llevaron a activar esa cláusula. «Siempre quisimos ampliar el plazo de esa cláusula hasta septiembre u octubre, porque sabíamos que la fecha límite era algo justa. Queríamos dar más tiempo a Aprilia para demostrar lo que pueden ofrecer; Jorge necesita probar la moto y nadie puede decirle si va a ser rápido o no. Necesita sentirlo por sí mismo. Siempre estuvimos abiertos a extender el plazo, tanto en las conversaciones iniciales como ahora, para darle más tiempo y una segunda oportunidad sobre la moto», expuso.

«Si no podemos hacer eso, y está claro que no se ha conseguido, teníamos que ejercer la cláusula. Lo ideal sería conocer su futuro cuanto antes, para poder centrarnos en Aprilia el resto del año. Creo que puede hacer un buen trabajo con ellos, pero ambas partes deben enfocarse y priorizar lo que aún queda por delante», añadió.

En este sentido, aseguró que quisieron «extender esa cláusula de buena fe». «Creíamos que tanto Aprilia como Jorge merecían una segunda oportunidad, pero esa posibilidad se negó. Nadie puede decirle a Jorge que va a ser rápido con la Aprilia, tiene que comprobarlo él mismo. Esa fue siempre nuestra postura porque refleja el espíritu del acuerdo que negociamos. Sé que Marco está haciendo un buen trabajo y creemos que Jorge también puede hacerlo. Jorge tiene ese derecho por contrato, necesita probar la moto. Tenemos que darle esa confianza; si no lo hacemos, le estamos enviando un mensaje equivocado y, pase lo que pase, probablemente pensará en otros destinos», manifestó.

Tras la FP2 y después de escuchar las declaraciones de Valera, Aprilia emitió un breve comunicado. «Nuestra posición no ha cambiado desde el comunicado de prensa publicado el jueves 22 de mayo. Los representantes de Aprilia Racing no harán más comentarios al respecto», subrayó.