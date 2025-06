Lorenzo Fluxá: «Es un sueño competir en las 24 horas de Le Mans»

Las 24 Horas de Le Mans han cerrado el telón este fin de semana. Una prueba que es considerada de las más duras del mundo del automovilismo y, sin duda, la más complicada del Mundial de Resistencia. En esta edición de 2025 y por segundo año consecutivo, Lorenzo Fluxá (Palma, 2004), ha completado la prueba en la que este año terminó en octava posición después de que el año pasado tuviera que retirarse mientras lideraba la prueba en la categoría de LMP2.

En su llegada a Mallorca, explicaba que «ha sido una carrera muy complicada desde el principio, uno de los compañeros tuvo un incidente poco tiempo después de empezar y ya estábamos yendo contracorriente, con mucha mala suerte, sabíamos del potencial del coche pero las carreras y más esta son así, pero lo importante es sobrevivir y es lo que conseguimos».

Una prueba en la que no empezó de la mejor forma con unos problemas en el primer stint y que perjudicaron el rendimiento del equipo y toda aspiración posible a una victoria. «Nuestra única opción para volver a luchar por la carrera era que saliera un Safety Car, pero siempre que lo necesitas es cuando no aparece» aseguraba el piloto. «En esta carrera solo hubo uno y eso hace que siempre tengas que estar al 100% ya que no tienes ningún momento de bajar revoluciones por así decirlo y fue todo muy intenso. Eso hace que el día siguiente sea aún más duro y que estés totalmente sin poder hacer nada por el cansancio físico y mental acumulado».

La carrera que, probablemente, más preparación necesita en comparación al resto de pruebas del mundial de resistencia y que Fluxá indicaba que «del trabajo es difícil puntualizar algo en concreto de la preparación y del transcurso de la misma prueba, si que una de las claves es prepararse bien físicamente y a partir de ahí trabajar el aspecto mental, especialmente para cuando te toca correr por la noche». «Cuando a las dos de la mañana te tienes que subir a un coche para ir a 300 km/h la cabeza tiene que estar en un buen sitio para que no se complique la situación. Pero la clave de esta carrera, es sin duda el trabajo en equipo. Somos tres pilotos por coche y al final es uno de los puntos para que todo vaya bien, ayudar y que ellos te ayuden para sacar buen rendimiento de uno mismo y del equipo» afirmaba.

Pero por encima de todo, lo que más fascina al piloto de 21 años, es el hecho de poder conducir por la noche, pese a que con el paso de la tanda se haga bastante complicado por todo lo que ya lleva el piloto encima y que ha transcurrido en la carrera. «Por las noches las primeras cinco vueltas son espectaculares, no es lo normal y lo disfrutas mucho más en Le Mans. Sin embargo, conforme va pasando la carrera y en este caso la tanda que te toca por noche se va haciendo todo más complicado y duro por el cansancio que llevas encima». Y es que el mallorquín, tuvo que pilotar en uno de los horarios más complicados en Le Mans: «En mi caso, me tocó el turno de las dos hasta las cinco de la mañana y en ese periodo, en el que tu cuerpo lo único que quiere es dormir es complicado, ya que tienes que estar atento a todo y no cometer ningún error que comprometa tu carrera y la de todo el equipo, tienes que medirlo todo e ir al cien por cien, pero por eso también la carrera es muy y la más bonita pese a que no de tregua».

En cuanto a los fallos mecánicos que puede haber a final de carrera y que este año ha habido en la categoría de Hypercar como se vio en los Ferrari, dice que es algo que siempre tienen en mente que puede pasar. «A mi el año pasado, mientras lideraba en LMP2, tuvimos que retirarnos a falta de 40 minutos por el limpiaparabrisas, así que conozco bien esa situación y siempre está presente. La gente no se da cuenta que pese a ser 24 horas de carrera, en la última media hora es donde ganas o pierdes la prueba, ya que es donde tienes que apretar pero también te juegas que puedan pasar estos fallos mecánicos. Cuando uno empuja más suben las probabilidades de error y por eso pasa tanto al final de la carrera ya que el coche está al límite». Y es por ello que remarca que «allí se dice una frase 'Le Mans elige el ganador' y es que hay muchas variables que tienen que darse dentro del alcance del piloto y el factor del coche para que puedas vencer, esa es la belleza de las 24 horas de Le Mans».

La siguiente prueba son las 4 horas de Imola en el European Le Mans Series con el mismo coche, en el que van quintos en la clasificación. ¿Para el año que viene? «No hay nada decidido, pero puedo decir con mucha seguridad que haré todo lo posible por volver ya que es un sueño correr allí».