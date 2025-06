Hamilton se acuerda de Alonso y de 2007: "Por primera vez tuvimos el mismo combustible y gané"

El piloto británico Lewis Hamilton (Ferrari) ha rememorado, en el regreso al Circuito Gilles Villeneuve de Montreal, su primera victoria en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Canadá de 2007, donde por primera vez participó «con la misma cantidad de combustible» que su entonces compañero en McLaren, el español Fernando Alonso, y le ganó, desvelando que hasta el momento el asturiano gozaba del privilegio de correr con menos gasolina.

«Mi primera victoria aquí fue bastante épica, he hablado de eso con mis ingenieros. Recordamos la clasificación de 2007. Entonces se repostaba, y normalmente teníamos dos vueltas de diferencia en el combustible; como Fernando era el campeón, él tenía menos combustible que yo», señaló en la rueda de prensa organizada por la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) previa al Gran Premio.

En este sentido, recalcó que hasta ese momento el equipo favorecía a Alonso, ya bicampeón del mundo, en clasificación. «Yo siempre era el que llevaba esa décima adicional en clasificación hasta este Gran Premio. Recuerdo haber discutido después de Mónaco y haber dicho que quería tener las mismas oportunidades. Nos dieron la misma cantidad de combustible y conseguí la pole y luego gané mi primera carrera. Fue uno de esos momentos en los que tienes que seguir tu intuición y luchar por lo que crees que es justo. Fue uno de los puntos álgidos para mí», indicó.

En otro orden de cosas, el heptacampeón del mundo mostró su apoyo al francés Fred Vasseur, jefe de equipo de Ferrari, ante los rumores de una posible marcha. «Me encanta trabajar con Fred, él es la principal razón por la que estoy aquí, y gracias a él tuve la oportunidad de venir, así que le estaré eternamente agradecido. Estamos juntos en esto, aunque las cosas no sean perfectas. Estoy aquí para trabajar con el equipo y también con Fred, quiero que esté aquí y creo que es la persona adecuada para llevarnos a lo más alto», apuntó.

«La mayoría de la gente no sabe lo que está pasando en el fondo. No es fácil, tenemos que hacer cambios, hay mucho trabajo por hacer, y hay presión porque queremos ganar, pero eso -la marcha de Vasseur- no es una posibilidad en este momento. Estoy aquí para ganar con Fred y tiene todo mi apoyo», añadió.

Por último, Hamilton confirmó que estará todavía varios años más en la Fórmula 1. «Acabo de empezar con este equipo. Estoy aquí para varios años y a largo plazo. No hay duda de dónde tengo la cabeza y de lo que quiero conseguir con este equipo. Hay cero dudas, así que por favor dejad de inventar cosas», manifestó.

Hamilton se encuentra a 23 puntos de su compañero de equipo, el monegasco Charles Leclerc, y a 115 del líder del campeonato, el australiano Oscar Piastri (McLaren), en la clasificación de pilotos del Mundial. Desde que abandonó Mercedes, solo ganó la carrera al esprint de China en marzo, pero no ha podido subir al podio ningún domingo. Ferrari está a 197 puntos de McLaren en la clasificación de constructores.