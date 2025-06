Marc Márquez: "Los domingos son mi punto débil de momento y tengo que arreglarlo"

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Ducati) reconoce que hasta el momento su «punto débil» están siendo los domingos, que es el día en el que está cometiendo «todos los errores» en este Mundial de Motociclismo que domina, y que es algo que debe «arreglar» para poder conquistar el título, mientras que, de cara a este fin de semana en el Gran Premio de Aragón, es más ambicioso que en Silverstone porque el de MotorLand se encuentra muy a gusto.

«Sin duda es mi punto débil por el momento y estamos trabajando en ello. Sí, voy a comenzar a gestionarlo de manera distinta, pero una cosa es a nivel teórico es una cosa porque luego habrá que plasmarlo en la pista y nunca quieres cometer errores», señaló Márquez en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Aragón.

El catalán lamentó que «todos» sus errores lleguen «el domingo». «Es un punto débil y tenemos que arreglarlo si queremos luchar por el campeonato porque el último domingo tuvimos mucha suerte. Finalizamos terceros, pero hubo otro error, entonces a ver si lo podemos arreglar para el futuro», añadió.

El ocho veces campeón del mundo espera un fin de semana «difícil» en MotorLand, pese a que el año pasado fue el gran dominador gracias a que encontró sus «condiciones». «Todas las noches llovía un poco, estaba sucia la pista y resbalaba más, y así pilotaba mejor. Igual que en Silverstone decía que trataríamos de defender los puntos en el campeonato, este en cambio es un circuito donde he ganado varias veces, me siento bien, cómodo y entonces trataremos de luchar por la victoria», subrayó.

«El año pasado fue un fin de semana bueno, una buena carrera y una carrera calmada, que la prefiero. La concentración siempre está ahí, es una cuestión de prestar atención a los pequeños detalles que trato de controlar en todo momento», prosiguió el piloto de Ducati.

Este insistió que sus «sensaciones son mejor» en este momento que las que tenía en Silverstone porque en el circuito de Alcañiz (Teruel) ha ganado «en muchas ocasiones», pero tampoco olvida que «el resultado final» en el trazado británico fue «mejor» que en Austin (Texas), otro lugar donde siempre había ganado mucho.

«Tenemos que continuar trabajando, mantener la concentración plena y entender cuál es el nivel en el que están el resto de rivales durante el fin de semana porque cabe esperar que sea mucho más rápido que el año pasado porque habrá más gomas sobre la pista y hará que todo sea más difícil», sentenció.

El de Cervera bromeó que ya este miércoles en el Gresini Racing, equipo de su hermano Álex, estaban «ejerciendo presión». «Le respondí superrápido y le dije 'Oye, en tu jardín ya he sacado más puntos que tú, así que ya veremos aquí'. Su jardín fue la semana anterior en Silverstone, pero por supuesto son superrápidos y por el momento son el principal rival porque él está yendo superrápido y súperconstante», advirtió.

"álex y yo tenemos que disfrutar de este momento"

El mayor de los hermanos recordó que los dos están «viendo ahora mismo un momento increíble» y que tanto su padre como su madre están «supercontentos» apoyando a ambos y deseándoles «lo mejor». «Tenemos que disfrutar de este momento porque creo que es superdifícil o casi imposible estar en esta situación de liderar el campeonato primero y segundo ya a la séptima o octava carrera del campeonato. Ella (mi madre) ha dicho que se siente mejor en Gresini porque les conoce, pero, bromas aparte, no me importa. Le deseo lo mejor a mi hermano y él me desea lo mejor a mí», expresó.

En este sentido, a pesar de su dominio en el campeonato, aseguró que tanto Ducati como él respetan «muchísimo al resto de fábricas». «Estamos compitiendo en MotoGP, algunas tienen sus concesiones, que precisamente tienen por objeto igualar el nivel porque es mejor para el campeonato y más tarde o más temprano ningún fabricante será imbatible y todo se va a ir apretando cada vez más. Pero nuestro objetivo es tratar de mejorar nuestra moto para mantener nuestro nivel y continuar ganando», apuntó.

«La moto funciona superbien, por supuesto en los dos últimos GP, los domingos han sido un poco extraños y es ahí donde tal vez tenemos que adaptarnos un 'poquito' más rápido a las condiciones. El domingo pasado el problema era que escogimos el neumático medio esperando que funcionaría mejor, pero fue lo contrario y fue extraña la carrera. También Le Mans fue una carrera de locos y ya veremos, pero nadie es imbatible y tarde o temprano llegará alguna fábrica que será igual de buena o más fuerte. Esto es la competición y tenemos que continuar trabajando», indicó.