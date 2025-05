Quartararo: "Creo en este proyecto de Yamaha, pero si no funciona me iré a otro que ya esté listo"

El piloto francés de MotoGP Fabio Quartararo (Yamaha) tiene claro que cree «muchísimo» en el «proyecto» de la fábrica japonesa, pero deja claro que no tendrá problema en dejarlo antes de tiempo si le surge uno que ya esté «listo» para que vuelve a pelear por objetivos ambiciosos.

«Realmente creo muchísimo en ese proyecto, pero sé que si no funciona me iré a un proyecto que ya esté listo», aseguró Quartararo en el programa 'Pol Position' de la plataforma de 'streaming' deportivo 'DAZN' que conduce el piloto español Pol Espargaró.

El de Niza también reflexionó sobre la relación que mantiene con el entorno de Yamaha. «El trato con los japoneses siempre ha sido bueno, a veces demasiado lento, pero los que están aquí ya se han vuelto un poco europeos también», recalcó.

«No vamos a esperar dos meses para ver si una mejora pasa el test de tantos kilómetros; si los cambios funcionan, los ponemos», aseveró el piloto francés sobre la «frustración» que mantiene con la «situación técnica» del equipo.

Fabio Quartararo confesó lo que mal que le siente cuando «cualquier persona que veas te pregunta cómo va la moto». «Si me ves que estoy en el 'P14', no me preguntes», aseveró el de Niza, que no escondió que tuvo opciones de firmar por otros equipos antes de renovar con Yamaha. «Tenía alguna novia, sí», concluyó.