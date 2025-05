Sainz: "Tenía ritmo para estar en la Q3, pero hemos empezado a jugar con las ruedas"

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Williams) ha asegurado que deben «analizar» qué ha pasado en Q2 para no haber conseguido avanzar a la Q3 en la sesión de clasificación del Gran Premio de Mónaco, donde saldrá undécimo este domingo, y cree que a pesar de tener «ritmo» todo se ha ido al traste por «jugar con las ruedas».

«Lo tenemos que analizar, porque en Q1 tenía ritmo de sobra para pasar a Q3, pero de repente en Q2 se perdió mucho ritmo. He pasado de estar fácilmente entre los 6-7 primeros todas las vueltas en Q1 a, de repente, cuando se ha empezado a cambiar los neumáticos, ser el 10, el 9 al límite de la Q3. Nos ha costado la posibilidad de estar en Q3, porque hoy pienso que teníamos ritmo», señaló en declaraciones a DAZN.

Aún así, reconoció que «no» ha conseguido rodar «muy cómodo todo el fin de semana». «Todo el progreso que hemos hecho en circuitos normales parece que en circuitos urbanos tengo que mirar algo del coche que me ayude a tener algo más de confianza. En todo el fin de semana no he ido como los últimos tres Grandes Premios, me falta igual un poco de experiencia con este coche en un circuito urbano», subrayó.

«No es el quedar detrás o delante, sino el 'feeling' que he tenido en Q2, que no ha sido para nada bueno. En Q1 sí que estaba en la lucha por meterme en la Q3, pero en la Q2 hemos empezado a jugar con las ruedas. Todo el fin de semana me he notado un poco fuera de ritmo con un coche que en un circuito urbano todavía no conocía», continuó.

Por último, sobre la estrategia para el domingo en carrera, el madrileño explicó que lo importante es que les abre «una posibilidad de intentar remontar». «Esas dos paradas, menos Lando, todo el mundo las quiere porque nos darán algo más de oportunidades de jugar con la estrategia. Veremos qué podemos hacer», dijo. «Sinceramente, se lo estoy dejando de momento a los estrategas, que le echen un vistazo, y ahora me toca a mí esta tarde», finalizó.