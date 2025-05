Carlos Sainz: "Albon no me iba a atacar y no ha dudado en pasarme"

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Williams) confió en dejar atrás los errores de este fin de semana en el Gran Premio de Miami pensando en una progresión que les tiene que llevar a ganar carreras, después de ser noveno este domingo un una cita en Estados Unidos donde pasó «de todo» y con poca fortuna.

«Ha sido una carrera que ha pasado de todo. Salir con una rueda usada contra toda una parrilla con ruedas nuevas, por los errores de ayer, te hace salir siendo un par de décimas más lento. Sabía que iba a tocar sufrir, por tener que haber utilizado», dijo en declaraciones a Dazn.

«Luego he tenido ese contacto con Alex que me ha dañado el coche en la curva tres. Iba deslizando por la pista, aún así he aguantado bastante bien a los Ferrari. Luego la batalla con Alex, que hay que revisar porque el equipo me había dicho que no me iba a atacar y no ha dudado en pasarme», añadió.

El madrileño añadió ese percance con su compañero a la lista de «errores» de Williams en Miami. «No hemos estado perfectos este fin de semana, yo el primero y el equipo tampoco. Hemos cometido errores», afirmó, recordando su neumático usado en la salida.

«Si tiene que pasar el año que estamos peleando entre quinto y octavo, tampoco me va la vida. Lo importante es que aprendamos entre todos para cuando llegue la oportunidad de pelear por la victoria no vuelva a pasar lo de este fin de semana», añadió.

Por otro lado, Sainz lamentó mala suerte con los coches virtuales de seguridad. «Hemos sido los primeros en parar y los Ferrari se han beneficiado de ese coche de seguridad. He intentado aguantarles pero iban un pelín más rápido, y aún así me he podido tirar a Hamilton en la última curva», terminó, relatando su intento de pasar al británico que pudo acabar mal.